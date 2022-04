El violento hecho sucedió este lunes de mañana cuando Priscila Metz se dirigió hacia la casa de su expareja con la quien tienen un hijo en común de 5 años. La víctima debía recibir la cuota alimentaria por parte de Román Nelson Aguilar, quien le arrojó aceite hirviendo en el rostro, le rompió su celular y sus anteojos con una maza.

La policía de Viale secuestró en el patio de la vivienda de Aguilar un chip de celular que podría pertenecer a Metz y una maza con la que el agresor habría atacado a la víctima.

Maza. Secuestro de la comisaría de Viale. Foto: prensa

Priscila Metz luego del ataque fue atendida en el hospital de dicha localidad, donde se le constataron quemaduras en su rostro y según los familiares de la víctima no era la primera vez que Aguilar era violento con ella.

En Viale se habla que la joven era acosada de manera permanente y violentada por su expareja. “Me dijo que vaya a la casa porque me iba a dar la cuota del nene. Cuando me acerqué para firmar un recibo, me tiró aceite caliente. Después me quise ir, estaba la puerta con llave, me sacó el teléfono, lo tiró, le pegó con una maza y me sacó los anteojos. Mi hijo presenció todo, estaba en shock. Yo tenía miedo de ir, pero me confié pensando que se iba a poner las pilas”, dijo la joven en una entrevista desde el hospital a Canal 9 Litoral.

Ataque de pánico

Román Aguilar, quien atacó a su expareja, sufrió un ataque de pánico al llegar a la audiencia de Tribunales de Paraná en donde se iba a determinar su situación procesal y por este motivo fue trasladado al Hospital Escuela de Salud Mental, donde permanecerá 48 horas para ser evaluada su situación.

Román Aguilar, acusado de intento de femicidio Foto: web

Mientras tanto, en la audiencia que no pudo realizarse el fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Pablo Zoff tenía previsto solicitar la prisión preventiva efectiva por 30 días para el agresor.

El hijo testigo

En el hecho de violencia fue testigo el hijo menor de la pareja, quien observó como su padre le arrojaba aceite hirviendo en la cara, le rompía el celular, los anetojos y además la encerró junto a su hijo. Vecinos dijeron que era habitual escuchar discusiones entre ambos con palabras fuertes.

Hoy miércoles marcha pidiendo justicia por el ataque a Pricila Metz

Priscila Metz permanece internada en el hospital Castilla Mira de Viale y según la Policía la mujer era víctima de violencia de género y no era la primera vez que habría sufrido agresiones de parte de Román Nelson Aguilar. Tras el ataque e intento de femicidio, familiares y amigos de Priscila Metz organizaron para hoy miércoles una marcha en Viale para pedir justicia.

La convocatoria es este miércoles a las 20:30 hs en el Banco Rojo de Viale en calles 24 de septiembre y San Martín.

El Banco Rojo es un espacio público que tiene como objetivo visibilizar la violencia de género mediante una propuesta cultural y pacífica de prevención, información y sensibilización contra el femicidio. Esta iniciativa fue inaugurada en marzo de 2021.

El banco rojo de Viale. Foto: Micrófono Digital

Dónde denunciar casos de violencia de género en Viale