El caso de la pequeña “M” mantuvo en vilo a todo el país durante los tres días que la menor estuvo desaparecida por haber sido capturada por un hombre que la llevó desde el barrio porteño de Villa Lugano hasta el municipio bonaerense de Luján.

Tras la noticia de que la menor fue encontrada sana y salva, los mensajes de alegría se multiplicaron en las redes sociales. Pero hubo uno en particular que conmovió, se trata de un dibujo hecho por Priscila, una nena de 6 años oriunda de Villa Libertador San Martin.

La carta de Priscila fue difundida por su padre a través de las redes sociales Facebook Dario Gustavo Krapp

“Voy a orar por vos. Quiero que ser tu amiga para siempre” es el mensaje que la niña entrerriana escribió junto al dibujo que dedicó a la pequeña “M”.

La carta fue compartida en las redes sociales por Dario Gustavo Krapp, padre de Priscila. “En un día que mantuvo a un país expectante, y con la felicidad de la aparición sana y salva de Maia, que tú hija (con sus 6 años) te pida hacerle un dibujo desde su mirada genuina y auténtica tiene un valor inmenso y que nos lleva a una verdadera autocrítica de nuestros valores y prioridades”, escribió el hombre junto a la imagen del dibujo de su hija.

“Papi quiero regalarle este dibujo y voy a Orar por ella, para que no duerma nunca más en la calle.. quiero que le lleves mi dibujo”, le dijo Priscila a su papá. El hombre escribió que “Como no voy a poder llevarlo a Buenos Aires, aprovecho las Redes y tal vez, por qué no, alguien le puede comentar o hacer llegar la foto a su Familia, sabiendo que muchos niños están con ella y desean hacerla feliz desde su inocencia y naturalidad para ver su mundo ideal”.