El conflicto entre la obra social de la provincia IOSPER y la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) sigue en pie y miles de afiliados se encuentran sin cobertura médica. Ante esta situación, un médico de la localidad de Bovril encontró una solución solidaria. Franco Tome decidió brindar atención médica y recetas sin costos hasta que se solucione el conflicto.

“Al ver el conflicto que hay entre la obra social de la provincia y la Federación Médica, surgió esta idea, un simple aporte solidario de mi parte para la gente. Todos sabemos la situación que está atravesando el país, y me pareció apropiado que yo al recibirme en una Universidad Pública, pueda brindar contención a las personas”, expresó el profesional de salud en diálogo con ElOnceTv.

La tarea solidaria de Tome incluye la emisión de recetas a pacientes, sean crónicos o no, y atención médico sin cobrarles ningún tipo de dinero. “Muchas personas me llamaron para agradecerme este gesto. Me parece que es una acción solidaria acorde a la situación que estamos viviendo. Desde que comenzó el conflicto que venía ayudando a las personas, ahora solamente lo publique porque me pareció necesario, y así poder ayudar a más personas”, indicó.

La acción solidaria del médico ayuda no solo a los pacientes sino también a la salud pública en general ya que “con el costo de las consultas, muchas personas se vuelcan a los efectores públicos. Con esta iniciativa, la idea también es descongestionar un poco los hospitales y centros de salud, para evitar una mayor propagación del virus”, explicó el médico.

Finalmente el profesional impulsor de la idea invitó a otros colegas “a sumarse a esta iniciativa para un beneficio a la comunidad”.