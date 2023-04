Alicia Reynoso, una de las tantas veteranas de Malvinas que intentaron sacar de la historia

Este 2 de abril de 2023 se cumplen 41 años de la Guerra de Malvinas, batalla que marcó la historia argentina, pero sobre todo a sus veteranos y veteranas. Alicia Mabel Reynoso es una de ellas, quien sin embargo aún hoy sigue luchando por su reconocimiento y el de sus colegas.

Si bien este enfrentamiento bélico contra los ingleses terminó en 1982, para esta enfermera entrerriana continúa. Así lo contó a VíaPaís: “Aquello que nos marcó más y nos dolió más fue el olvido posterior”.

Pero para conocer su presente hay que remontarse a su pasado. Reynoso se recibió de la Escuela Superior de Enfermería en Santa Fe, y luego decidió probar suerte en Buenos Aires, donde el destino la esperaba.

Un día vio en la televisión esa famosa propaganda dedicada para cualquier “joven argentina, de determinada edad, soltera y recién recibida”. El gobierno argentino por primera vez convocaba a mujeres. De un valiente salto, Alicia decidió anotarse, pero sin demasiadas esperanzas a que la llamen.

Alicia Mabel Reynoso, veterana de Malvinas, junto a sus colegas. Foto: Gentileza

Y a pesar de sus pocas ilusiones, finalmente fue convocada. “Rendí todos esos exámenes en diciembre del 79′ y en enero del 80′ me llamaron porque había quedado dentro de las 21 primeras mujeres que iban a ser personal militar”, recordó.

Esto no era poco: se trató de las primeras mujeres con grado militar en el país, y fueron ellas: las enfermeras. Ahora bien, aunque esto representó un momento histórico y un enorme logro, hubo quienes se opusieron a él y las convirtieron en las principales víctimas.

El negacionismo contra las veteranas de Malvinas

“Era inimaginable que ingresaran mujeres”, relató. Después, sumó. “De hecho, durante el primer desfile militar que tuvimos el 9 de julio de 1980 sobre avenida Libertador, nos gritaron ‘vayan a lavar los platos’. Hasta las mujeres mismas lo decían”.

A pesar de que prestaban un servicio a la patria, la sociedad no lo aceptaba. No obstante, eso no impidió que el 2 de abril fueran trasladadas a las Islas Malvinas. En aquella oportunidad, Reynoso pasó a formar parte del Grupo 14 de la Fuerza Aérea Argentina.

Con tan solo 23 años, y siendo jefa de enfermería del Hospital aeronáutico central en Pompeya, debió poner a prueba sus conocimientos. Nadie regresa igual de una guerra, y más siendo tan joven: “Nuestro único objetivo era cobrar y salir a comprar ropa, pero de pronto nos encontramos conteniendo, atendiendo y evacuando heridos”.

Alicia Mabel Reynoso formó parte del Grupo 14 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Gentileza

Y aunque este conflicto la hizo madurar casi de un cachetazo, la lucha estaba muy lejos de terminar para Alicia. “El negacionismo de nuestros compañeros y de nuestro superior nos marcó. Esos mismos que nos mandaron, fueron esos mismos que nos negaron”, agregó.

Su lucha comenzó en los recintos del Congreso de la Nación, cuando recién por los años 90′ la reconocieron como heroína de Malvinas. Sin embargo, esto no ocurrió con el gobierno, e inició un juicio contra el Estado.

“Era para que nos reconozca como tal. Porque a igual lugar, a igual situación de trabajo y a igual tiempo, todo hombre que estuvo con nosotras fue reconocido inmediatamente y las mujeres no”, indicó la entrerriana.

Guerra de Malvinas: la historia contada a medias

Ganó el juicio en dos oportunidades, pero es al día de hoy que continúa sintiendo la discriminación: al no ser llamada para ningún acto, al tener bajadas de línea, al sufrir amenazas e incluso cuando se le cobra la entrada a cualquier evento que conmemore aquella guerra de la cual participó, siendo que los excombatientes pasan gratis.

La igualdad de género -como ella dice- parece ser un eslogan muy lindo que, sin embargo, no existe. El 7 de marzo del 2021 le ganó a la Justicia argentina la batalla por su reconocimiento, pero aún así estuvo meses para que le dieran la medalla y otros meses más para que grabaran la leyenda en su DNI.

El DNI de Alicia Mabel Reynoso, que finalmente la reconoce como ex combatiente y heroína de la guerra de Malvinas. Foto: Gentileza

Su documento nuevo la presenta como ‘Heroína de Malvinas’, pero a Alicia no le gusta llamarse así: “No me gusta la palabra ‘heroína’ porque yo no me considero una. Para mí los únicos héroes son los 649 combatientes argentinos que murieron, y no menos, porque hay gente que niega a los muertos”.

De las 14 enfermeras que fueron a Malvinas, fallecieron 2, y de esas 12 que restan, solo 3 fueron reconocidas. Desde las Fuerzas Armadas jamás aceptaron esta realidad; según denunció, prefirieron esconderla, negarla y, por lo tanto, olvidarla.

“Un alto jefe del Ejército argentino, no de la Fuerza Aérea, me envió una carta asegurando que si no hubiera sido por nosotras, tanto médicos como enfermeras, él no estaría en este mundo. Los que realmente vivieron la guerra de una óptica diferente, nos reconocen. Pero aquellos que se inventaron una guerra a la que no fueron, son los que nos niegan”, contó a este medio.

Animarse a hablar: el comienzo de la lucha de Alicia

Ella acudió al psicoanálisis y lo costeó por sí misma, porque tampoco les brindaron ayuda psicológica. Cuando sus hijas se fueron a estudiar, comenzó a notar y hablar sobre esta problemática: las veteranas no formaban parte de la historia, la historia de una guerra contada sólo por hombres.

“Yo era la complicada, la que confronta, y por lo tanto hay que olvidarla, negarla, porque hoy te niegan, mañana te matan”, aseguró. Cuando ganó el juicio, se le abrieron las puertas a varios veteranos y veteranas más. Estela Morales, de Buenos Aires, fue otra colega suya que vivió esta lucha.

Alicia Reynoso, veterana de Malvinas, nació en la ahora ciudad de Carbó, Entre Ríos. Foto: Gentileza

“A nosotras nos han empujado, golpeado, me han amenazado, mi camioneta está toda rayada. He hecho las denuncias, pero ni en el INADI, ni en el Ministerio de la Mujer me escuchan”, señaló Reynoso, explicando que se trataba de otro caso más de violencia machista.

Pidieron no convocar a las veteranas para dar charlas en las escuelas

Como cada año, esta enfermera brinda cientas de charlas en medios de comunicación y, especialmente, en colegios para mantener viva la memoria de los héroes y heroínas. Sin embargo, incluso en este punto, intentaron colocarle una piedra más en su camino.

En base a lo que contó, un centro de veteranos de Entre Ríos envió tiempo atrás una nota a AGMER, el sindicato docente de la provincia, pidiendo que “tengan cuidado con las ‘falsas veteranas’ de allí” para que no las convoquen. Cabe recordar que hay una sola veterana de Malvinas en el territorio, y es Alicia.

Alicia publicó el libro "Crónicas de un olvido", centrándose en las enfermeras que trabajaron durante la Guerra de Malvinas. Foto: Facebook

“Obviamente no les hacen caso, yo voy todos los años a las escuelas, pero ellos no; ellos son veteranos de cotillón, como yo les digo; aparecen el 2 de abril con la fiestita de cumpleaños y el souvenir, y después no”, sumó.

Este 2023 se cumplirán 40 años desde que la democracia volvió a reinar en Argentina. “Esta democracia dura porque los cimientos están hechos con los pibes que dieron la vida en Malvinas, y nadie lo dice”, comentó.

Así como el país entero festejó durante meses la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar -Alicia también levantó la bandera por el orgullo de este logro-, la veterana pidió que se haga lo mismo con la guerra del 82′, una lucha que para ella debería ser de todos, y representada bajo dos colores únicamente: celeste y blanco.

“Un mar de luto”: la obra teatral sobre las Mujeres de Malvinas

Cabe destacar que el domingo 2 de abril se va a estrenar en el litoral (ya que no les permitieron hacerlo en Buenos Aires) ‘Un mar de luto’, la primera obra teatral basada en la experiencia de las mujeres que fueron a Malvinas, por José Ignacio Serralunga. Se basa en la experiencia de Reynoso.

La misma, sin embargo, ya fue estrenada el pasado sábado 1 de abril a las 21:00 horas en Santa Fe. Cuenta con las actuaciones de Marta Defeis, Ana Paula Borré, Marisa Ramírez y Marcelo Alarcón.

