En el marco del funcionamiento de la Comisión Negociadora de la Paritaria de Condiciones Laborales, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) solicitó al Consejo General de Educación (CGE) precisiones acerca de la situación epidemiológica en la provincia de Entre Ríos. En tal sentido, desde el gremio buscan conocer y evaluar los criterios de la presencialidad escolar, la continuidad del plan de vacunación, los derechos concursales de docentes que se encuentran en situación de grupos de riesgo y transporte, entre otros puntos que conlleva la pandemia de coronavirus.

“Se expresó la preocupación en torno a la situación sanitaria, la definición de priorizar el cuidado de la vida y la salud en un momento tan complejo de la pandemia. Se solicitó a las autoridades que expliciten los criterios que está siguiendo la provincia para definir la presencialidad o no presencialidad en cada territorio; información sobre uno de los indicadores que define el Decreto 287/21 al que no tenemos acceso (ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI)) así como información relevada a partir de la aplicación Cuidar, señalando que existe una gran cantidad de escuelas que han tenido inconvenientes para cargar los datos”, informó UNO. Además, en relación al transporte se planteó la problemática de los docentes cuyas burbujas deben aislarse y no cuentan con medios para regresar a sus domicilios.

Del mismo modo, desde Agmer exigieron precisiones sobre el plan de vacunación docente, plazos y cronogramas para avanzar con la inoculación de todos los niveles. “Manifestamos que debe darse continuidad inmediata a la vacunación docente como está ocurriendo en otras jurisdicciones. Remarcamos que los criterios que explicitan las autoridades no están en línea de lo acordado entre Ctera y las autoridades nacionales que asumieron el compromiso público de vacunar a los y las docentes en todas las jurisdicciones”, señalaron.