El municipio de Santa Rita, que se encuentra dentro del departamento de 25 De Mayo, permaneció durante 10 días sin agua luego de que se quemara la bomba de impulsión de la estación de bombeo perteneciente a la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (CAUL).

Por ello, el Consejo de Administración y Gerencia “ha resuelto otorgar una bonificación del 20% en las facturas con vencimiento en diciembre de 2021″.

Indicaron que “en las oficinas de cobro se les estará realizando una nota de crédito con ese porcentaje”.

Esta decisión se tomó luego que el pasado jueves 18 de noviembre, la estación de bombeo de la planta de agua saliera de servicio al quemarse la bomba de impulsión.

El suministro de agua recién se pudo normalizar el sábado pasado, aunque desde la CAUL solicitaron a los socios hacer un uso razonable del líquido vital “hasta tanto todos los sectores sean abastecidos”.

Como urgencia se siguió suministrando agua con una bomba de mucho menor caudal, lo que hizo que se tuviera que sectorizar la cañería de distribución de modo que todos puedan acceder en determinadas horas del día a un suministro reducido.

Desde la CAUL, expresaron que “estas maniobras sin embargo no fueron suficientes para aquellas conexiones que no cuentan con tanque elevado puesto que no tienen forma de almacenar el vital elemento”.

Por ello se aconsejó que todos los domicilios cuenten con uno, “pues no sólo sirve de reservorio propio, sino que también para el sistema de almacenamiento general, ampliándolo según la cantidad de tanques existentes”.

Desde la entidad, a su vez, explicaron que “la bomba de impulsión salida de servicio no existe en Misiones, por lo que hubo que comprarla en Buenos Aires”. Finalmente, la bomba nueva fue instalada en la tarde del jueves 25 de noviembre, y restablecido el servicio el 28.