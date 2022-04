Una mujer viajaba en su auto desde Cipolletti a Neuquén capital con el objetivo de tasar su auto para ponerlo en venta, sin embargo, durante el camino una piedra golpeó y rompió la ventanilla del acompañante.

Daiana se trasladaba en su Volkswagen Up cuando la piedra destrozó el vidrio del vehículo. “Empleados de la Municipalidad de Neuquén estaban cortando el pasto y saltó una piedra que me rompió el vidrio del acompañante cuando venía ingresando a Neuquén. Con tanta mala suerte que me pasa justo cuando venía a tasar el auto porque lo iba a vender”, relató Daiana, en diálogo con “LM Neuquén”.

Y agregó: “Pensé que estarían nenes con alguna gomera tirando piedras, pero enseguida vi que estaban cortando el pasto y otra cosa no podía ser”.

Asimismo, la conductora no dudó en resaltar que “Por suerte no venía mi nene, venía sola, no venia nadie en el lugar del acompañante”.

Finalmente, los empleados municipales se contactaron con un jefe de sector quien se presentó en el lugar y le recomendó que radique la queja en la Municipalidad de Neuquén. “No pude ir porque tenía que ir a retirar a mi nene. Voy a ir porque necesito que me solucionen esto de manera urgente. Alquilamos en Cipolletti, no tenemos cochera y tenemos que solucionar el problema en el día. No podemos dejar el vidrio así”, concluyó la mujer.