Una familia del barrio La Serena, Neuquén, viajó a Villa Regina para pasar las fiestas navideñas junto a su familia. El plan original era permanecer allí durante una semana. Sin embargo, antes de emprender viaje tenían que encontrar a alguien que cuidara a su mascota, un cerdo de un año y medio.

El dueño del animal le comentó el problema a su vecino: “El cerdo es muy grande para llevarlo y no queda muy bien que lleguemos a la casa de mis familiares con un cerdo adentro del auto, necesito alguien que lo cuide así podemos viajar y mi nene queda tranquilo al saber que Popó va quedar bien cuidado y con alimento”. Éste último le dijo que podría cuidar del cerdo hasta que vuelvan a su casa.

La familia viajó, pero un mensaje de audio por parte de otro vecino los alertó de que el cuidador estaba asando a su mascota en la parrilla para comerlo a la noche, y que el hombre habría mencionado que iba a argumentar que el cerdo se había escapado.

“Hola Miguel, escuchame una cosita, te voy a decir algo y no quiero que me mandes al frente porque no quiero tener ningún tipo de problema, este boludo le mató el cerdo a tu nene y lo está cocinando en la parrilla para comerlo esta noche, se cagaba de risa me dijo que antes del 31 te iba a llamar tipo 9 de la mañana para decirte que el cerdo había roto el cerco y se había dado a la fuga, que salió a buscarlo pero no pudo encontrarlo que seguramente alguien lo habría encontrado. Que no se animó a ir a hacer la denuncia, ya que vos ibas a tener problemas con lo del municipio porque ya se sabía qué animales de granja no se pueden tener en el casco urbano”, le dijo un vecino a la familia dueña del cerdo.

Al enterarse de su plan, el hombre llamó al cuidador del animal pero no le atendía las llamadas ni le contestaba los mensajes. La familia volvió a su casa antes de la medianoche y se encontró con el peor final para su mascota.

“Este sujeto perdió la dignidad, quedó muy mal como vecino, no lo reventé porque su hijo y el mío son amigos”, señaló, con malestar. “A Popó lo cuidamos desde que tenía 1 mes de nacido, mi hijo llora y sufre por lo que nuestro vecino le hizo a su mascota, estoy analizando de realizar la correspondiente denuncia”, contó el hombre, dueño del cerdo de un año y medio.