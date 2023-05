El misterioso destino neuquino que eligieron Nicole Neumann y Manu Urcera para su casamiento

Nicole Neumann y Manu Urcera van a celebrar su unión matrimonial el próximo 8 de diciembre y este martes se dio a conocer que las invitaciones ya fueron enviadas, pero la pareja no puso la ubicación del lugar de la fiesta.

Después de un año de noviazgo, Neumann y Urcera anunciaron su casamiento a principios del 2023. En este marco, la periodista Maite Peñoñori fue la que contó en Intrusos que la modelo y su pareja enviaron las invitaciones. “Hay quienes ya recibieron la invitación. Es virtual, no es papel”, detalló. En este marco, la conductora del programa, Florencia de la V, aseguró que se trata de una cuestión ecológica.

Según la panelista, en la tarjeta “se ve un avión aterrizar” que fue “hecho con una animación” para la invitación del casamiento que tendrá lugar el 8 de diciembre en el sur del país.

Nicole Neumann y Manu Urcera se comprometieron a principios de este año. Foto: Instagram

Los futuros esposos seguirán con el misterio de la ubicación de la fiesta hasta estar más próximos a la fecha. “Pusieron Secret Location. Solo dice San Martín de los Andes, pero la locación es secreta… para que no anden botoneando”, agregó la periodista.

En las últimas entrevistas, Nicole dijo que no quiere que se filtren detalles de los preparativos de su boda y no los va a compartir públicamente. “La quieren hacer en el lugar más inaccesible posible para la prensa, eso es lo que me dicen”, expresó la comunicadora Karina Iavícoli.

La decoración que podría verse en el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Aunque la modelo no precisó los detalles de su boda, la periodista del programa de Flor de la V dijo que, al parecer, la pareja quiere que el estilo de la fiesta sea similar al que se vio en el compromiso en Punta del Este.

“Quieren ese estilo hippie chic y muy indie. Ellos van a ir por ahí”, explicó Peñoñori. Si continúan con la decoración del compromiso, en el casamiento podrían aparecer detalles naturales en tonos blancos y con una iluminación de colores cálidos.