De tres días y en el sur: así será la boda de Nicole Neumann y Manuel Urcera

Durante las vacaciones de verano, Nicole Neumann y Manuel Urcera se mostraron muy enamorados al hacer público su compromiso. Desde ese momento la organización del evento se puso en pie.

El Programa de Flor de la V, Intrusos, no dudo ningún segundo y reveló grandes detalles de la gran celebración que se hará próximamente.

En un principio contaron que la fecha elegida en un principio era el 8 de diciembre, elegida por la modelo, pero por el casamiento de un amigo muy cercano al automovilista, el gran día podría pasarse a fines de noviembre.

Anuncio del compromiso de Nicole Neumann y Mneul urcera Foto: instagram

“Va a ser en el sur y será de tres días”, reveló la panelista de intrusos, Maite Peñoñori. A lo que Karina Lavícoli no se quedó callada y comentó también que la fiesta será en San Martín de los Andes. La elección fue sencilla, ya que es la provincia de donde proviene Manu Urcera.

La principal razón del destino tiene que ver con que la pareja quiere privacidad y que sea sumamente exclusivo. “Justamente eso es lo que no quieren. No quieren fácil llegada y lo dijo ella. Quiere un acceso hipercomplicado y no sé si van a poner alambre de púa. Quieren que sea muy exclusivo” comento Flor de la V.

Cristian Pugliese, un periodista neuquino muy cercano a la Familia Urcera, fue invitado al programa en América TV, y afirmo cuál sería otra importante razón del porqué se casarían en la provincia del sur.

“Es una familia muy querida y aparte Claudio, el papá de Manu, es una persona a la que le gusta mucho el automovilismo. Entonces estuvo siempre ayudando y aportando al autódromo tanto de Neuquén como de Viedma” aporto el periodista.

También, contaron que la fiesta está pensada para alrededor de 400 personas, donde toda la organización del evento estará a cargo de Bárbara Diez y agregaron que toda su ambientación tendrá como temática principal a la naturaleza, que estará a cargo del ambientador profesional Ramiro Arzuaga.

Cuantos años de diferencia tiene la pareja

Ya será la tercera vez que Nicole Neumann, a sus 42 años, da el sí para casarse, mientras que Manu Urcera está próximo a cumplir 32 en el mes de julio.

Esta misma diferencia de edad (11 años) hace que la familia Urcera le cueste aprobar su casamiento, porque como contaron en intrusos, ellos no se verían muy contentos que una parte de su familia, en este caso Manuel, “se case con una mujer mediática y con 3 hijas”.

A ello, se le suma que la familia impuso a su vez mucha presión para que Manuel continúe con el apellido que ya se reconoce como una marca. Para ello, dieron la idea de que “la pareja se haga un tratamiento para poder elegir el sexo del bebe”, así aseguraron los miembros del programa.