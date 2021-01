Unas 40 unidades culturales y deportivas, conocidas popularmente como colonias de vacaciones, comenzaron a funcionar este martes en la ciudad de Neuquén, bajo estrictos protocolos sanitarios y en grupos reducidos de niños, niñas y adolescentes.

El secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física, Mauricio Serenelli, informó que comenzaron a funcionar “30 unidades para infantes, dos para personas con discapacidad y 10 unidades para adolescentes”, según indicó un comunicado del municipio capitalino.

Asimismo, el funcionario señaló que las jornadas son de “tres horas diarias con rotación de grupo y actividades cada 45 minutos”, y agregó que “esos 45 minutos nos permiten generar los contenidos que están planificados tanto deportiva como culturalmente.

Y hay 15 minutos donde se desinfectan los tres espacios y automáticamente se hace la rotación”. Serenelli contó que “antes de ingresar, a todos los niños y niñas se les toma la temperatura y se les pone alcohol en gel”, e indicó que “los papás o tutores deben completar un formulario de ingreso y una planilla, que se debe llenar todos los días, en la que aseguran que el niño o niña no ha tenido fiebre ni síntomas compatibles con la Covid-19”.

Además, aclaró que en esta edición particular marcada por la pandemia “no va a haber pileta porque las unidades funcionan en clubes, en centros deportivos y en vecinales, y no creíamos que había equidad si a alguno de los chicos les tocaba un sector con pileta y a otro no. Así que decidimos volver al tiempo de los profes viejos y jugar con agua, con una manguera para disfrutar el verano”.

Finalmente, Serenelli aseguró que “hay un nivel muy importante en prevención, en bioseguridad para que los niños y niñas de la ciudad tengan vacaciones felices”.