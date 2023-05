Cerrar un ciclo: una joven busca incansablemente a su padre en Neuquén para poder reconstuir su historia

El pedido de una joven nacida en Chubut se viralizó rápidamente por las redes sociales, ¿el motivo? Pide ayuda para encontrar a su padre oriundo de Neuquén, quien ahora tendría unos 66 años. Ya recibió la respuesta de una posible hermana y sigue su búsqueda para poder reconstruir su identidad.

Claudia Fernanda nació en Sarmiento, Chubut, en 1991, tiene 32 años y actualmente vive en Córdoba Capital. Toda su vida vivió sin un padre y ha sufrido sentimientos de abandono. Ahora quiere encontrar a su progenitor para conocer más sobre su propia historia y cerrar un ciclo doloroso.

La historia familiar de Claudia Fernanda

La joven explicó que lo poco que sabe sobre su progenitor es gracias a su madre y sus familiares más cercanos. Su padre era petrolero y había viajado por trabajo a Chubut, donde conoció a la madre de Claudia, empleada de comercio. Allí ellos tuvieron un romance: “Mi mamá no quería tener hijos y cuando lo conoció a Ulises cambió la perspectiva. Él siempre le decía que cómo no iba a tener una hija, que qué iba a hacer el día que su madre no esté. Y así le cambió la mentalidad”, contó Claudia.

Sin embargo, cuando ella quedó embarazada, él le ofreció irse a otra ciudad, pero ella no quiso porque su madre estaba complicada de salud. Pero esta situación parece no haber interferido en los planes de Ulises, que se fue igual y no le dio el apellido a la hija. Al nacer Claudia, él la llamó, pero ella no quiso atender porque estaba dolida por la situación.

La niña siguió con su vida en Chubut con su madre. Foto: LMNeuquén

Así fue como nunca más supieron de él, y Claudia con su madre siguieron con su vida, pero la ausencia de su progenitor la marcó mucho: “Siempre me pregunté por qué no podía tener un papá, por qué tenía un papá-tío. Desde el jardín, el Día del Padre no tenía a quién dibujar, más que a mi tío Jacinto, que ofició de papá”, explicó.

Desde adolescente intentó dar con él, pero no es un proceso fácil, ya que su madre tiene muy poca información sobre el hombre. Ahora, a partir de unas constelaciones familiares que empezó a hacer, se dispuso a buscar de nuevo a su padre y posteó en Facebook el pedido de ayuda.

El posteo de la joven chubutense pidiendo ayuda

Claudia ingresó a un grupo de Facebook de “gente que busca gente” y publicó todos los datos que pudo: “Busco a mi progenitor, si su nombre es Ulises Antonio Vasquez, nativo de Chos Malal, Neuquén y vivió en Sarmiento, Chubut, trabajando de petrolero (hasta el 90/91 que se fue) y estuvo de novio con una mujer llamada Lucinda, me gustaría saber de su paradero. Nací en 1991, y mi mamá tiene 69. (Él es un poco más chico aprox unos 66 años tendría)”, publicó Claudia Fernanda en “Dónde estás?”.

El pedido de ayuda de la joven chubutense para encontrar a su padre. Foto: LMNeuquén

A partir de la publicación, ya apareció la respuesta de una posible hermana. La mujer tiene 45 años, es de Chos Malal y su padre se llama Ulises Antonio Vásquez. Las mujeres se mostraron las fotos y, si bien muchos rasgos y datos coinciden, se está determinando si son o no de la misma familia.

“Mi mamá siempre lo vio con barba, bigote. En las fotos que me mandaron no aparece ni con barba ni con bigote, por eso a mi mamá le cuesta confirmar que es él. Sin embargo, esta mujer de Chos Malal me cuenta que su papá siempre se dejaba la barba cada vez que se iba al sur”, confesó Claudia.

Además, aclaró: “Yo no estoy buscando el apellido, solo quiero saber esa parte de mi historia para curar parte de mi alma. Mi cuerpo lo está sintiendo. No es mi intención incomodar a nadie, solo quiero saber quién soy, para entender, para seguir con mi vida desde la sanación y el perdón. Esta búsqueda es más que nada para cerrar un ciclo de dolor, ausencia y preguntas. No estoy negada a la posibilidad de que al día de mañana el contacto se dé”