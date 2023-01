Ya no hay entradas para la Vendimia 2023: los tickets on line de los tres días se agotaron en cuestión de horas

Que la grilla de artistas de la Vendimia 2023 aún no haya sido confirmada, no impidió que las entradas se agotaran en cuestión de horas. Los boletos salieron a la venta el lunes 23 de enero de manera on line y ya no hay más ni para las dos repeticiones de “Juglares de Vendimia”, ni el espectáculo artístico principal de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023.

El sitio EntradaWeb amaneció este martes 24 con el cartel de “entradas agotadas” para la segunda y la tercera noche, es decir, las repeticiones a realizarse el domingo 5 y el lunes 6 de marzo, respectivamente.

Entradas agotadas para la Vendimia 2023 (Entrada Web)

Vale recordar que el lunes se agotaron en tres horas los tickets para el Acto Central (sábado 4 de marzo).

De todos modos, y tal como sucede todos los años, habrá disponible un remanente de entradas a venderse más adelante, con fecha y lugares a definir.

Dónde se realiza el canje de entradas para la Vendimia 2023

Más allá de que las entradas se adquirieron vía Internet, a partir del 22 de febrero deberán canjearse por los tickets impresos en los centros habilitados.

En el Gran Mendoza, se deberán retirar en Teatro Independencia, Espacio Julio Le Parc y edificio de Cultura (Gutiérrez y Av. España). En el resto de la provincia se informará próximamente los lugares para realizar el canje.

VENDIMIA 2023: CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como sucede cada año, el sector Torrontés del Frank Romero Day está reservado para personas con discapacidad

La reserva de entradas para este sector deberá realizarse escribiendo a mendozaincluye2023@gmail.com. Se deberán consignar los siguientes datos: nombre y apellido; DNI; tipo de discapacidad; si utiliza silla de ruedas para desplazarse y, en el Asunto, la noche a la que desea concurrir: Acto Central (Sábado 4/3), Primera Repetición (domingo 5/3) o Segunda Repetición (lunes 6/3).

A los inscriptos se les informará por correo electrónico el día y lugar para retirar los tickets físicos. Siempre se entregarán dos entradas, porque las personas con discapacidad deberán asistir con un acompañante. Solamente se entregarán entradas a las personas que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y documento de identidad.