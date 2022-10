Xenia con X reflexionó sobre la maternidad: “hoy me siento cansada nivel mil”

Xenia con X, la locutora de la 100.9, compartió una reflexión con sus seguidores sobre el cansancio en los últimos meses del año y habló sobre la maternidad: “voy a colapsar”.

La conductora de la Estación del Sol y “mamá de dos chinos”, como se presenta en Instagram, confesó que necesita que llegue Navidad, más allá de los chistes que hace a menudo con su fecha favorita del año.

La reflexión de Xenia con X sobre la maternidad

“Hoy me siento cansada nivel 1000″, comenzó la locutora y continuó: “De verdad necesito que llegue la navidad, pero a la vez no porque tengo mil cosas que hacer antes. Pero a la vez sí, porque siento que voy a colapsar en cualquier momento”.

La reflexión de Xenia con X sobre la maternidad y el cansancio de fin de año. Foto: Instagram/Xeniaconx

Con respecto a la maternidad expresó que “ustedes me entienden porque muchas también son mamás y trabajan, y se ocupan de la casa y de ser personas”.

Pero eso no es todo, también está el detrás de escena, o de cámara: “Se levantan temprano, se acuestan tarde, matarían por dormir todo un finde completo y por tener el lomo de Rocío Guirao Díaz comiendo esas harinas que nos cuesta un huevo dejar”, sentenció.

“Bueno, sí, pintó la reflexión mientras se cocinan los zucchinis en el fondo”, dijo y explicó que fue “un día muy largo, muy lunes, muy de mi*rd*”.

Además, compartió el perfil de una mamá que comparte reflexiones sobre la maternidad: “habla de que uno a veces puede colapsar y dice ‘Aaa esto me supera, no lo puedo hacer’ y nada, pensar que hay otra persona que está pasando por lo mismo que vos y que no estás sola”, cerró.

El toque de humor de Xenia con X en medio de una reflexión

La china reflexionó sobre la maternidad y el cansancio de fin de año mientras preparaba la cena: Zucchinis.

Como comúnmente sus seguidores le hacen comentarios con respecto a la manera de cocinar, siempre con humor, la locutora sentenció: “Y a la o el que se le ocurra decirme algo de ‘Ay pero los zucchinis se cocinan con menos agua, ay que la olla y que la hornalla’ hoy lo mando a la mi*rd*”.