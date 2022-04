Trabajo en Mendoza es un servicio, presente en la red social Instagram, cuyo objetivo es ayudar a los mendocinos a conseguir empleo. Comparte avisos y webs laborales, y algunos consejos sobre el currículum y entrevistas laborales.

Pablo es el creador del servicio, una iniciativa personal sin remuneración. Sin embargo, para quienes desean, tiene una applicación por medio de la cual los usuarios pueden donarle 100 pesos, el mismo valor que invitarlo a un “Cafecito”.

Las cosas que nunca debes poner en tu CV, Errores comunes al enviar un CV por mail y Cómo vestir para una entrevista de trabajo son los tres videos con consejos clave que, según Trabajo en Mendoza, ayudan a conseguir empleo rápidamente.

En las historias destacadas de Instagram, también comparte buscadores de empleo como: Zona jobs, Bumeran, Compu trabajo, Adecco, Empleos Clarín, Portal Rh, entre muchos otros.

Buscadores de empleo compartidos por Trabajo en Mendoza. Foto: Instagram/trabajo.en.mendoza

Con más de 78 mil seguidores en Instagram, Trabajo en Mendoza publica búsquedas laborales muy variadas: sommelier, bioquímicos, contadores, ingenieros, cajeros, encargados de cocina, mecánicos, diseñadores, profesores, analistas, entre otros.

Quién es Pablo, la persona detrás de este proyecto

Pablo Daniel, la única persona detrás del Instagram de Trabajo en Mendoza, es oriundo de Comodoro Rivadavia. Llegó a Mendoza en el 2001, donde estudió Administración de empresas, contó a Vía Mendoza.

Pablo Daniel, creador y administrador del Instagram Trabajo en Mendoza. Foto: Instagram / trabajo.en.mendoza

Actualmente, reside en la provincia. A fines del año 2018 se quedó sin trabajo y comenzó a buscar en grupos de Facebook y Linkedin, pero “había muchas ofertas que no me servían”.

Después de 5 meses, consiguió empleo como administrativo en una empresa de servicios, “el rubro que me gusta y estudié”.

Cómo surgió la idea de ayudar a los mendocinos en la búsqueda laboral

Las ofertas laborales en las redes sociales “no tenían continuidad”, es decir, salían cada un par de meses. Además, Pablo notó que en Instagram no había páginas que ofrecieran el servicio.

Así es como surgió Trabajo en Mendoza, “como una forma de cable a tierra” para Pablo.

Ese fue el motivo para empezar. El motivo para seguir: “los mensajes que me llegan de gente que consiguió trabajo luego buscar desesperadamente por un año”.

“La página sirve y hay gente que la necesita: el 99 por ciento de los usuarios son buenos y agradecen”, reflexionó Pablo.

La repercusión: “una gran comunidad”

Trabajo en Mendoza, más que una página, “es una comunidad en la que todos intentan ayudar”.

La gente se contacta para contarle que consiguieron empleo, o algún pariente o amigo. Otros le dicen: “te empecé a seguir porque mi amigo consiguió trabajo o una entrevista gracias a la página”.

Además, no faltan las consultas: “mañana tengo una entrevista, ¿qué me pongo?”. Aunque no es personal de recursos humanos, trata de aconsejarlos en base a las entrevistas que él tuvo: “es más como un consejo de amigo”, reflexionó.

La idea es que la gente crea y vea que realmente funciona, ya que hay otros que están consiguiendo empleo. “En algún momento llega, tarde o temprano”, cerró Pablo.