Una mamá mendocina usa su Instagram para contar sus vivencias con su hija con síndrome de down y concientizar sobre la inclusión. Es Mariana quien convirtió sus redes sociales en un espacio de contención y acompañamiento para todas las mamás que les ha tocado su misma experiencia.

Mariana es mamá de Luci y Guille, y junto a su esposo, crían a estas dos niñas hermosas. Guille nació con síndrome de down, lo que transformó por completo la familia de Mariana. “Nos cambió el mundo, nos sorprendió de alguna manera y nos motivó a ver las cosas de otro modo”, expresó Mariana a Vía Mendoza.

Antes de tener a Guille, Mariana no era ajena a la discapacidad. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, y su carrera profesional siempre se acercaba a la escolaridad para niños discapacitados. Mariana comentó que la discapacidad es uno de los pilares de su carrera, lo que la ayudó a enfrentar el gran desafío de ser madre de una niña con síndrome de down.

Mamá inclusiva

Cuando su sobrina le creó su Instagram, Mariana no estaba muy convencida, ya que no le gustaba mucho la exposición. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta que lo que ella vivía como mamá podría ayudar a otras mujeres que no saben muy bien como afrontar la discapacidad.

“Dije que a través de mis redes sociales puedo dejar un mensaje, hacer que otras mamás se sientan acompañadas”, reflexionó la mendocina. “Empecé a animarme y contar un poco lo que me pasaba, las cosas que sentía”.

Mariana, la mujer detrás del Instagram "mami inclusiva". Gentileza.

En su Instagram de @mami_inclusiva_365, Mariana comparte las vivencias que experimenta con sus dos hijas, Luci y Guille. Detalla las diferentes etapas evolutivas de cada una de ellas, por lo que actualmente trata más sobre la maternidad e infancia, lo que están viviendo hoy.

Gran parte de su contenido trata sobre los desafíos que viven los padres de niños con síndrome de down, pero no es lo único. “Hablo también de como equilibrar entre una hija que tiene necesidades especiales y otra que también me necesita”, detalló Mariana.

La realidad que ella vive en su casa es la realidad de muchos, y le llegan muchos mensajes de apoyo, personas que se sienten identificados con los posteos de ella. Lo que más impacta en sus seguidores son sus anécdotas de lo más simple, su día a día. “No es nada malo ni nada que no se pueda abordar, es solo otra forma diferente”, expresó Mariana sobre su experiencia como mamá.

La inclusión y valorar a todos por igual

Uno de los objetivos de Mariana con su Instagram es promover y concientizar sobre la inclusión, visibilizando que todas las realidades son iguales de importantes, por más que sean diferentes. “La inclusión es posible si todos nos valoramos como somos”, dijo la mendocina.

La inclusión es lo que la motiva a ella también, ya que decidió emprender en base a la inclusión. La mamá creó Inclus Regalos, un emprendimiento que ofrece regalos inclusivos para bebés y niños.

Algunos de sus regalos de Inclus Regalos. Gentileza.

La inspiración de su proyecto fue su hija Guille. Mariana dejó de trabajar para dedicarse al 100% a sus hijas, pero a medida que fueron creciendo decidió emprender. Mariana relata que el lado más lindo de la discapacidad es la inclusión, por lo que su emprendimiento se apoya completamente en esto.

“Inclus regalos nació para celebrar la magia de ser uno mismo. Para que con regalos podamos visibilizar las diferencias y que todos puedan sentirse representados con ellos”, expresó Mariana.

Desde el momento que Guille nació, la vida de Mariana se dio vuelta por completo. Hoy se dedica a acompañar y concientizar, algo que hace a diario. Y lo más importante, destaca la importancia de la inclusión. “Mi hija tiene síndrome de down, una condición, un diagnóstico. No me molesta decir que mi hija es una persona con discapacidad. Pero me gusta resaltar que es mucho más que eso”, escribió Mariana en uno de sus posteos.