En horas de esta mañana se realizó una masiva protesta de taxistas por las calles mendocinas. La medida fue realizada por la Federación Nacional de Propietarios de Taxis que encabezó la movilización contra el ingreso de las plataformas electrónicas como Uber y Cabify, al país. Cabe destacar que en Mendoza estas operan de forma legal, los taxistas locales, nucleados en la Asociación Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam), se sumaron al reclamo por las diferencias en las reglas que se establecieron a la hora de competir, y sobre todo, para pedir por una reforma de la ley 9086 que regula a las apps de transporte, pero que también “impide” que se pueda actuar contra las “remiseras truchas”.

Desde la entidad local señalaron que la cantidad de choferes que operan a través de estas plataformas ya supera por mucho a taxistas y remiseros. Además, indicaron que al reclamo nacional le seguirán otros locales si no se da una respuesta a la existencia de “remiseras truchas”.

La marcha recorrió las calles céntricas, pero no se realizaron cortes de tránsito. Pero los taxistas se hicieron escuchar, y cerraron con un bocinazo en los alrededores de Casa de Gobierno.

Pedro Guerra presidente de la entidad que nuclea a los dueños de taxis explicó que “Hoy nos movilizamos en apoyo a la Federación Nacional, de la que la Aprotam, es parte. El motivo, es para impedir el ingreso de las plataformas electrónicas, pero lamentamos que esta es la única provincia del país en donde ya sucedió, y es legal”.

Según Guerra en Mendoza el problema que tienen “no es tanto Uber o Cabify, sino el transporte ilegal, que no tiene control alguno”. Desde Aprotam calculan que no son menos de 4.000 los vehículos que circulan en la provincia y que funcionan como taxis pero no tienen las licencias para ello.

“El año pasado, a partir de abril, aumentaron los autos ilegales en la calle, como también lo hicieron los que circulan usando plataformas electrónicas. Mucha gente se quedó sin trabajo, y se volcó al transporte, pero los únicos que son controlados son los taxis y remises, y presumimos que una parte de quienes se dieron de alta en la plataforma, en realidad también trabajan de forma ilegal”, agregó.

Competencia y precios

De acuerdo al titular de Aprotam, “hay una desigualdad total entre taxistas y quienes trabajan con las plataformas, porque mientras que unos son obligados a cumplir con ciertas características especiales antes de poner un auto en la calle (debe ser un sedán e incluir levanta cristales eléctricos), las apps permiten que se inscriban conductores de coches como el Kwid o el VW Up, que requieren de una inversión menor”.

Guerra destacó que el personal que trabaja en taxis y remises trabajan “en blanco” y por lo tanto se pagan seguros de riesgos de trabajo, y se efectúan los aportes patronales correspondientes por cada uno de ellos. Esto no sucede en las plataformas, ya que los conductores se consideran “asociados”, y son ellos mismos quienes deben realizar sus aportes.

La tarifa también es un problema expresó Guerra “al final resulta injusto, teniendo en cuenta que mientras que las aplicaciones de viajes pueden colocar precios variables según la demanda, para los taxistas los precios son fijos y deben ser acordados con anticipación con las autoridades provinciales. Cuando deje de haber taxis por el avance de estas plataformas, vamos a ver qué precios terminan por colocar”, consideró el propietario de taxis.

En la actualidad, la “bajada de bandera cuesta $59, y la ficha $3,10 (cada 80 metros)”, y se ha solicitado una actualización del 36%, en base a los estudios de costos de Aprotam. No obstante, esperan que en lugar de incrementos anuales, se definan dos aumentos moderados al año, para disminuir el impacto que generaría una sola actualización por un monto mayor.

“En el Gran Mendoza tenemos 1.280 taxis y 400 remises. Las plataformas nos superan en números, y las ilegales mucho más. Es la misma torta, pero cada vez hay más comensales”, agregó Guerra.

Respecto a la cantidad de “taxis truchos” en Mendoza, el empresario destacó que “Queremos que modifiquen la ley contravencional, y que al remis se lo pueda secuestrar en las mismas remiserías truchas. En este momento, para secuestrar un remis ilegal lo tienen que sorprender justo en el momento en que le está cobrando al pasajero por el viaje, y eso nunca pasa, porque los mismos pasajeros son cómplices en el momento en que llaman a un chofer que no es oficial”.

“Hoy nos manifestamos en apoyo a la Federación, nosotros le hemos dado un tiempo al Gobierno para que nos cumpla con las medidas prometidas, de lo contrario, ya sí el reclamo será mendocino”, cerró Guerra. Fuente Los Andes