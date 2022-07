Gastón Alto es el máximo referente del Tenis de Mesa de la actualidad, con circuitos internacionales, Juegos Olímpicos y mundiales. Pero ¿quién fue su mentor, su ejemplo a seguir? Via Mendoza dialogó con Matías, hermano de Gastón y el responsable de poner en foco a la Argentina a nivel mundial.

Dirán que por tener madre japonesa (NdR: Higa llegó a nuestra provincia a los 4 años desde Okinawa), se continúo un legado. Pues no. Haber elegido el ping pong por sobre otro deporte nada tiene que ver con la herencia.

“Mamá es médica y lo de ella es el fitness y las caminatas. Papá es comerciante y el montañismo fue lo suyo. Y para mi hermano y yo, si bien jugábamos al fútbol de salón, fue el tenis de mesa nuestro deporte. Con Gastón nos llevamos 8 años de diferencia y yo comencé a jugarlo mucho antes. Estuve en seleccionados mendocinos y nacionales hasta que me convertí en entrenador”, contó Matías Alto, actual entrenador del seleccionado femenino, ex del masculino y actual coordinador de categorías inferiores.

Gastón Alto, en el Campeonato Argentino. Foto: Fmtm

“Al existir esa diferencia todo lo que hacía, él también lo quería. Imitaba, supongo. Después Gastón fue creciendo y mostrando cualidades notables. Hubo un tiempo que jugábamos a la par y después de los 15 años me empezó a ganar a las piñas y al ping pong”, bromeó el técnico. “Nos peleábamos mucho. Bah, igual que ahora” (sonríe).

Y agregó: “Cuando jugábamos al fútbol, él era del otro equipo siempre. Juntos no, porque nos peleábamos más”, confesó Matías, quien ya es padre de cuatro hijos.

-¿Discuten mucho?

-No, es una forma de decir. Pasa que siendo entrenador y él jugador, tenemos más confianza para intercambiar ideas. Y discutimos, pero siempre buscando lo mejor. Él estando en actividad y entrenando en equipos europeos, para circuitos internacionales, aporta con novedades y tendencias. Y eso está bueno y lo vamos aplicando.

-¿Y tus hijos también juegan tenis de mesa?

-Sí, salvo la nena (de 3 años). Pero no les quedaba otra, me tenían que acompañar al trabajo. No tuvieron muchas opciones. Aunque ahora, los más chicos, quieren jugar al básquet en el club. Insólito, con la altura de los Alto y el apellido.

Lucas Alto, en el Campeonato Argentino en el Arena Aconcagua. Foto: Fmtm

-Cómo ves el desarrollo de los niños y niñas en el tenis de mesa.

-Cada vez son más. En el Campeonato Argentino que se desarrolló la semana pasada, Mendoza se presentó con 180. Y en las categorías menores fue donde mejor nos fue, en todas las modalidades. La verdad que este Argentino fue el mejor en la historia del tenis de mesa provincial y de los mejores organizados a nivel nacional. Le pusimos mucho empeño.

-¿Vos y quiénes más?

-Los profes. Fue fruto de un esfuerzo en común. Creo que por esa buena onda, los años que nos conocemos, la unión en las ideas y formas de trabajar, nos hace potencia a nivel país. Es la clave para que nos vaya bien. Todos tenemos los mismos objetivos y seguimos una misma línea. Y eso permite que evolucionemos, que avancemos.

-¿Ellos son...?

-Soledad Tanzi, Gastón Luquez y Sofía Víttori (Regatas), Franco Piruzi y Valentina Batista (San Rafael), Gonzalo Sasso (Club Nicolino Locche), Matías Peredes (LTM) y Pedro Chávez (Guaymallén).

Campeonato Argentino en el Arena Aconcagua. Talentos argentinos. Foto: Fmt

-¿Cómo hacen desde la Federación Argentina para captar a los talentos?

-Se hacen campamentos, clínicas por regiones o concentraciones nacionales. Vamos captando a los chicos y hacemos un seguimiento.

-¿Y qué van evaluando?, porque en esas edades de crecimientos, los tiempos y los talentos son diferentes.

-Los talentos lo ves desde la parte motriz como desde lo actitudinal o fortaleza de cabeza. Lo que pasa mucho con los chiquitos, es que maduran diferentes. Un nene de 10 con cuerpo de 8, no les va bien. Pero hay que esperarlos y acompañarlos para que no se frustren con los resultados. Darles tiempo a que se equilibre, que por lo general sucede en la adolescencia cuando alcanzan la fuerza física y hacen la diferencia. De hecho a mi me pasó, venía lento con el desarrollo, parecía de 5. Por eso es importante ese seguimiento, para trabajar en los puntos débiles y potenciar las hábiles.

Candela Molero, talentos mendocinos de Selección, en el Campeonato Argentino en el Arena Aconcagua. Foto: Fmtm

-Quiénes son los talentos vigentes, la nueva generación, tomando en cuenta que Gastón tiene 36 años.

-Gastón, de 36 años, Santi Lorenzo (20), Francisco Sanchi (25) y Candela Molero (24) que son los internacional y de nivel de seleccionado. De los ocho de Selección, cuatro son mendocinos. Y también están Florencia Chirino (18), que está viviendo en Buenos Aires desde hace dos años y entrena en el Cenard, Benjamín Archúa (13), de ahí para abajo hay varios más.

Santi Lorenzo en el Campeonato Argentino. Foto: Fmtm

-¿Y por ser mendocinos y vos también, no hay favoritismo?

-No, no hay subjetividades porque tenemos un sistema de selectivo, en donde los primeros de la Argentina, en torneo de todos contra todos, quedan en el equipo nacional.

-Y para terminar, ¿en qué consiste el Centro de Entrenamientos de CONSUTEME que tenés en Europa junto a tu ex compañero de seleccionado Gustavo Levisman?

-Es un centro de entrenamiento para tenimesistas de elite de Latinoamérica, que quieren competir en los países europeos. Son periodos de 3 meses y allí ellos pueden practicar. Los argentinos que van (desde los 15 años) tienen una casa donde conviven. De allí, de esa ciudad portuguesa, cada uno vuela a los diferentes países para jugar los torneos, que son profesionales. Yo me encargo de los argentinos y Gustavo de los europeos. Claramente hay que pagar, pero una vez que entran en el profesionalismo, se les hace más accesible.

La agenda de Selección

Con la Selección “viajamos esta tarde hacia la ciudad de Pereira, Colombia, donde se realizará el Sudamericano de mayores (del 20 al 28), que clasifica para el Panamericano. Este último es en noviembre.

Después, en este semestre que comienza, “tenemos el Mundial en China (por equipos), los Juegos Odesur en Paraguay. Y con los juveniles, el Panamericano en agosto, en Rosario”.