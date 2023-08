Ni la pensó y se fue a Boca: así fue el primer día del ex Godoy Cruz Ezequiel Bullaude

El mendocino Ezequiel Bullaude fue presentado este lunes al resto del plantel de Boca Junior como flamante refuerzo de cara a la Copa de la Liga. El surgido de Godoy Cruz Antonio Tomba, de 22 años, confió que no dudó en tomar la decisión de volver al país para firmar con el Xeneize e ilusionarse con ganar un título.

El jugador maipucino, que arribó a préstamo por 18 meses, se entrenó este lunes con el resto del plantel que no fueron convocados para el último compromiso de Copa Libertadores contra Nacional de Montevideo y los otros cuatro refuerzos que llegaron para este semestre.

“Una vez que me llega el llamado de Boca medio que se descartan las otras opciones, uno sabe lo que significa este club. No lo dude nunca. Ya me probé la camiseta de Boca, es el sueño de todo niño. Es una camiseta muy importante para la historia del fútbol argentino. Estoy con muchas ganas de jugar ya”, expresó el ex Feyenoord con el que festejó un título en el torneo de los Países Bajos.

“Me tocó jugar poco la temporada pasada, me costó la adaptación y el idioma. Mi idea era hacer la pretemporada completa, pero una vez que te llama Boca es imposible decir que no. Hablé con Jorge (Almirón) y me demostró su interés”, confió en la conferencia de prensa, durante su presentación oficial, acompañado del presidente Jorge Amor Ameal.

Palpitando su nueva era en Boca, Bullaude confió que “se vienen partidos muy importantes. Al hincha de Boca le prometo dejar la vida en todos los partidos, no hay opción con eso, es lo que amerita este club. De Boca vi un equipo que le gusta tratar bien a la pelota, ofensivo, que llega con gente al área. Hay mucha expectativa por el partido de Copa Libertadores, los chicos están con ganas de dar lo mejor. Lo tenemos que afrontar todos juntos”.

Y agregó: “La expectativa es poner lo mejor para cumplir los objetivos. Sabemos cuál es el sueño de todos nosotros y de los hinchas. Vamos a aportar para eso”, concluyó Ezequiel Bullaude quien firmó contrato hasta junio de 2024.

Bullaude en Boca Foto: Redes Sociales

La trayectoria de Ezequiel Bullaude

Bullaude debutó en Godoy Cruz, cosechó 18 goles en el Tomba, y desde entonces estuvo en la mira de Juan Román Riquelme, aunque también estaba en el radar de Marcelo Gallardo.

El joven de Maipú es un polifuncional que puede desempeñarse como mediocampista central, enganche, extremo (por derecha e izquierda) y centrodelantero.

Tiene 22 años y vuelve a Argentina después de un paso por Países Bajos, adonde llegó a Feyenoord por 7 millones de dólares. Allí jugó 15 partidos, siempre desde el banco de suplentes, y convirtió solo un gol (en Europa League).