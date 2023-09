Fútbol femenino: triunfos de candidatos y partidos postergados en la Liga Mendocina

Se disputó la segunda fecha del torneo Clausura de fútbol femenino de la Liga Mendocina, con tan solo cinco partidos completos, uno suspendido por el Zonda y dos postergados.

Entre los que sí se pudieron concluirse en tiempo y forma, se dieron favorables resultados para los elencos que desde hace varias temporadas dieron muestra de crecimiento y capacidad técnica, acompañada de un fuerte acompañamiento institucional, como Independiente Rivadavia que superó al Deportivo Maipú por 1 - 0 o Gimnasia y Esgrima, el último campeón que logró golear a Gutiérrez por 4-1.

Otro que sumó con victoria fue Godoy Cruz, tras vencer a Pink por 2-1 al igual que Rivadavia derrotando con lo mínimo a Universitario. En tanto que San Martín animó un partidazo con Eva Perón y fue el ganador con un peleado 3-2.

Por su parte, hubo un duelo en el que no pudieron sacarse diferencias y fue el protagonizaron Talleres y Estudiantes (0-0).

Y otro que debió ser suspendido por el viento Zonda: Las Pumas iban ganando por 3-0 a La Gloria cuando el árbitro decidió darlo por finalizado por la imposibilidad del juego en cancha.

Fueron postergados: Amuf vs Lavalle y Lujan SC vs At. Argentino. Además vale recordar que tanto Amuf como Luján aún no debutan en este certamen, ya que en la fecha 1, sus respectivos encuentros fueron postergados por motivo de las elecciones departamentales.

Así están las posiciones