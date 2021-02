El bebé aún no cumple un mes de vida y están investigan el caso, ya que el niño podría sufrir la amputación de los dedos de su mano derecha.

El Hospital Virgen de la Misericordia, de la Obra Social OSEP, enfrenta una denuncia por mala praxis, luego del nacimiento de Matteo Garrido, quien nació el pasado 17 de enero. Según la denuncia de su familia, el problema comenzó por la negligencia de una enfermera del hospital.

Ayelén Garrido de 21 años, mamá de Matteo realizó la denuncia en la Oficina Fiscal 17, de Godoy Cruz, y explicó que el recién nacido tuvo una trombosis en uno de sus brazos luego de la mala colocación de una vía intravenosa. La misma habría sido colocada en una arteria, de acuerdo con la información que le llegó a los allegados del niño.

María Helena, tía del niño, expresó que no han recibido respuestas por parte de las autoridades del hospital y no saben que va a suceder con la manito de Matteo; quien enfrenta una trombosis en su extremidad superior derecha. Entre los datos que suministran explican que en el hospital no les informan el nombre de la enfermera que realizó la práctica que habría derivado en la trombosis.

Según la poca información con la que cuentan sus familiares, Matteo deberá ser sometido a estudios para determinar si se le realiza la amputación de sus miembros, “realizarán una cirugía para ver cómo se encuentran sus deditos”.