Comenzó el torneo Nacional de Clubes de Handball que se disputa en el estadio Ribosqui de Maipú y el complejo deportivo de la UNCuyo.

La jornada inicial tuvo una victoria para el equipo mendocino de varones; 32 a 28 ante el equipo cordobés de la Escuela Pías, mientras que el equipo femenino, de la Municipalidad de Maipú, perdió 23 a 38 ante River Plate.

//Mirá también: Nacional de Clubes de Handball: dieron a conocer el fixture para el femenino y masculino que jugarán en Mendoza

Resultados

Femenino: encuentros disputados en el estadio Ribosqui de Maipú: Zona A: River Plate (Federación Metropolitana) 32, Municipalidad de Maipú 23. Zona B: CID de Moreno (Federación Metropolitana) 27, Jockey Club (Córdoba) 27.

En la UNCuyo: Zona A: Ferro CO (Federación Metropolitana) 42, Club KM 5 (Chubut) 16. Zona B: La Cantera de Mar del Plata (Fed. Atlántica) 37-Regatas de San Nicolás- Bs. As. (Fed. Asbal Norte) 20.

Este miércoles se enfrentan: Jockey Club vs. La Cantera, Club K5 vs. River Plate, Municipalidad de Maipú-Ferro Carril Oeste y Regatas San Nicolás-Cid Moreno.

Nacional de Clubes de Handball, fixture femenino.

Masculino: encuentros disputados en el estadio Ribosqui: Zona A: San Fernando (Federación Metropolitana) 37, Escuela Municipal de Cipolletti (Río Negro) 23. Zona B: Municipalidad de Maipú 32, Escuela Pías (Córdoba) 28.

En la UNCuyo: Zona B: Club Dorrego (Federación Metropolitana) 26, Nueva Generación (Chubut) 27; SAG de Villa Ballester (Federación Metropolitana) 30, Ladricer (Tucumán) 27.

Este miércoles se enfrentan: Dorrego vs. Ladricer; Ballester vs. Nueva Generación; Municipalidad de Maipú vs. Cipolletti; San Fernando vs. Escuela Pías.

//Mirá también: Mendoza es sede del Nacional de Clubes de handball y será representada por Municipalidad de Maipú