Godoy Cruz comenzará la competencia de la Liga Profesional de Fútbol cuando el viernes reciba a Tigre, desde las 19.15 en el estadio Malvinas Argentinas, partido que será arbitrado por Pablo Echavarría, y por el momento, todo es malestar en los hinchas, ya que el equipo que dirige Diego Flores no demostró calidad y mucho menos juego colectivo en los amistosos que disputó en la pretemporada.

Godoy Cruz disputó sus dos últimos amistosos enfrentando a Deportivo Maipú. Fueron dos encuentros de dos tiempos de 45 minutos; en el primero partido el Tomba perdió 2-0, en el segundo igualó 0-0. También no tuvo un buen desempeño ante Estudiantes de Río Cuarto donde empató y perdió el segundo.

Así formaron los equipos del Tomba

Godoy Cruz A: Espínola; Breitenbruch, Ortíz, L. González, Suárez; Acevedo, Ábrego, Bullaude, Burgoa, Ojeda y Allende. Ingresaron Leyes, Badaloni, Pedernera, Brunet y Pereira.

Godoy Cruz B: R. Ramírez; López, Ferrari, Medranda, Brunet; Pintado, Leyes, Pereira, Castro Ponce, M. Ramírez y Badaloni. Ingresaron Rodríguez, Llano, Pedernera, Quinteros, Ulariaga, Meli y Altamira.

Malestar de los hinchas del Tomba en las redes sociales

La preocupación en los hinchas del Tomba no tiene fin. Luego de la presentación del equipo que dirige Diego Flores ante Deportivo Maipú en el último amistoso disputado en el Malvinas Argentinas desató una catarata de reclamos y malestar de los hinchas en la página oficial del club.

El Tomba ya vive el debut ante Tigre

Así se disputará la primera fecha de las zonas A y B

Zona A: Jueves 10 desde las 19.15, Patronato vs. Argentinos Juniors y Sarmiento vs. Atlético Tucumán; 21.30 Newells vs. Defensa y Justicia. Viernes 11, a las 21.30 Banfield vs. San Lorenzo. Sábado 12, desde las 19.15, Unión vs. River Plate. Domingo 13: a las 17 Racing vs. Gimnasia y 19.15 Platense vs. Talleres.

Zona B: Jueves 10, 21.30 Central Córdoba vs. Barracas Central. Viernes 11, desde las 17, Arsenal vs. Rosario Central, 19.15 Vélez vs. Aldosivi y 19.15 Godoy Cruz vs. Tigre. Sábado 12: a las 17, Huracán vs. Lanús y desde las 21.30 Estudiantes vs. Independiente. Domingo 13: 21.30 Boca vs. Colón.

