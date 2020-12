Este jueves con los 40 grados de temperatura sumado el viento Zonda numerosos usuarios de Mendoza se quedaron sin servicio eléctrico. De esta manera se activó la preocupación de todos los veranos, el aumento exagerado del consumo hace que sea una amenaza latente el corte del servicio.

Pero, desde las distribuidoras y el EPRE niegan que la situación vaya a ser distinta a la de otros años e incluso consideran que si hay un uso racional no debería haber riesgo de interrupciones.

Especialistas consultados aseguraron que los antecendentes del jueves se debió a la contingencia del Zonda y a la alta temperatura que hace que la demanda se incremente para climatizar los ambientes. En ese contexto, una situación así puede repetir el escenario.

Una fuente de Edemsa señaló que “Hubo cortes por quema de fusibles que se producen por alta demanda, también cuando caen ramas se cortan cables y se debe ir al reemplazarlos, no es un apagón ni es una situación anormal para la época”, y subrayó que “con 40 grados de temperatura es difícil que no se quemen fusibles”.

Pero destacó que el sistema se está comportando dentro de lo esperado para la contingencia y que está en condiciones de afrontar el verano. “El sistema está funcionando a plenitud en condiciones de normalidad y puede soportar la demanda y la temperatura (...) el último semestre han habido menos cortes y ha disminuido la cantidad de sanciones”, remarcó.

“Como nos ha ocurrido a nosotros otros veranos no esperamos tener ningún tipo de problemas, vamos atender el servicio con normalidad porque para eso estamos preparados, excepto que haya una catástrofe”, afirmó Julio Gallegos, coordinador de Gerencias de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.

Gallego agregó que “con más temperaturas hay más chances de que haya falla pero en general tenemos capacidad sobrada en toda nuestra distribución, y sobre todo porque la demanda ha disminuido”.

La pandemia

Debido a las restricciones provocadas por la pandemia, hubo un aumento en el consumo domiciliario pero esto se compensó con una disminución de los consumos comercial e industrial.

Tal cual publicó Los Andes, el sector productivo de la provincia redujo 9,4% la demanda de electricidad en octubre en comparación con igual mes del año pasado, según un informe del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) midió una caída de la actividad industrial a nivel nacional del 9,9% en los primeros diez meses de este año.

Desde las distribuidoras mendocinas destacan que pese al incremento de aparatos eléctricos en los domicilios no ha habido más problemas los últimos años.

Héctor Laspada, gerente técnico de la Regulación del EPRE consideró que “Hay un incremento de consumo residencial por estar más tiempo en los hogares pero por la reducción en el consumo industrial por las restricciones, la demanda no está creciendo por lo que las redes no están más condicionadas por el defecto de uso comercial e industrial y eso podría modificar las condiciones en las redes y que no se ponga tan al límite”.

Finalmente Laspada aseguró que “durante el verano esto se mantendría y que por otra parte las condiciones de calidad de servicios e interrupciones se ha mantenido los últimos años”. “Sin embargo, la sobredemanda puede ocasionar dificultades típicas de la época como en otras provincias y piden racionalidad en el consumo” advirtió finalmente. Fuente Los Andes