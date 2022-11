¿Cómo planificar una despedida de solteros/as inolvidable en Mendoza?, según una influencer

Reservar en bodegas : “Se me viene inmediatamente a la cabeza la bodega La Azul . Ofrece almuerzo con vino libre y generalmente termina todo el mundo bailando y pasándola muy bien. Van muchos grupos y la relación precio-calidad es muy buena. Para reservar contactá al 2622603443 ″ contó y recomendó también la bodega Casa Vigil .

No hacer reservas para las mañanas: “No, no y no. Si tu plan es salir a bailar y festejar la despedida”, sentenció y recomendó reservar a partir de las 12:30 horas o más.