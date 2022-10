Así quedaron los cruces en el Reducido, a quienes enfrentan los equipos mendocinos

Se completó la primera fase de la Primera Nacional, con Belgrano de Córdoba campeón, equipo que ascendió a la Liga Profesional, quedando el segundo ascenso a la máxima categoría por definirse en el Reducido que tendrá a 12 equipos como protagonistas, y donde Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia, van por el milagro histórico.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Morón el próximo domingo por el Reducido de la Primera Nacional.

Luego del triunfo de Ferro 2-0 ante Almagro, los cruces de octavos de final serán los siguientes: Gimnasia de Mendoza (4) recibirá a Deportivo Morón (13), y All Boys (5) jugará con Defensores de Belgrano (12), Estudiantes de Río Cuarto (6) ante Deportivo Riestra (11), Estudiantes de Buenos Aires (7) con Chaco For Ever (10) y Almagro (8) con Independiente Rivadavia (9).

Asís e define el segundo ascenso de la Primera Nacional. Foto: promiedos

Cómo se define el Reducido

Los 5 cruces de octavos de final serán a partido único, con ventaja de localía y deportiva (en caso de empate) para los equipos mejor ubicados en la tabla de posiciones de la fase regular.

En cuartos de final los 5 ganadores se unirán a San Martín de Tucumán y las 3 series serán también a partido único; pero a partir de semifinales, ya con Instituto en competencia, los cruces serán con partidos de ida y vuelta.

En todas las instancias habrá ventaja deportiva para los mejores ubicados y no se ejecutarán penales.

Cruces en 8vos.de final del Reducido son los siguientes:

Gimnasia (M) vs. Deportivo Morón

All Boys vs. Defensores de Belgrano

Estudiantes (RC) vs. Deportivo Riestra

Estudiantes (BA) vs. Chaco For Ever

Almagro vs. Independiente Rivadavia

2da. Fase:

Esta instancia la disputarán los 5 equipos ganadores de la 1ra. Fase, más el equipo ubicado en el 3° puesto de la Tabla Final de Posiciones 2022 quien ingresa directamente en esta Fase.

Los mismos se reordenan nuevamente del 1° al 6° según la Tabla Final de Posiciones 2022, jugando según la siguiente disposición:

San Martín de Tucumán c. 6°, 2° c. 5° y 3° c. 4°

Se juega a un solo partido, en cancha del mejor ubicado y con ventaja deportiva para este ultimo.

Semifinales

Esta instancia la disputarán los 3 ganadores de la 2da. Fase, más el equipo ubicado en 2° puesto de la Tabla Final de Posiciones 2022, quien ingresa directamente en esta Fase.

Los mismos se reordenan del 1° al 4° conforme a la mencionada Tabla Final de Posiciones 2022, jugando según la siguiente disposición:

Instituto de Córdoba con 4º y 2º con 3º

Se disputarán a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro, el equipo mejor posicionado según la

Tabla Final de Posiciones 2022 y con ventaja deportiva para este ultimo.

Final

Los dos ganadores de las Semifinales juegan entre sí, y el equipo vencedor será el ganador del Torneo “Reducido” por el 2° Ascenso, quien habrá de ascender a la Categoría Primera División (L.P.F.) en la Temporada 2023.

Locura en Gimnasia de Mendoza

En tanto, la Lepra mendocina ya estaba clasificada al Reducido, donde disputará los octavos de final por el segundo ascenso, por ahora frente a Almagro.

Será la tercera vez que el Azul dispute esa instancia bajo la conducción de Gabriel Gómez.