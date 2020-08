Durante siglos fueron los varones quienes indicaban cuándo y cómo tener sexo, y determinaban también qué les podía gustar a las mujeres. Durante siglos por costumbre, pudor y tabú las mujeres aceptaron el mandato.

Ginecóloga Vilma Rosciszewski

Sin embargo, también en el sexo como en otras actividades de la vida se disfruta más aquello que se conoce. “Es como saber que me gusta el café con dos cucharaditas de azúcar. Entonces, cuando voy a tomar un café pido dos sobrecitos de azúcar. Nosotras (en el sexo) tenemos que saber qué nos gusta para poder decir vamos por acá. Esto es de a dos”, grafica la ginecóloga Vilma Rosciszewski.

La experta en adolescencia, que dará el webinar gratuito “Convertite en sexperta. Consejos para cuidarte y disfrutar de las relaciones sexuales sin tabúes”, anticipó a Vía Mendoza algunos de los conceptos que ampliará el 27 de agosto a las 19.

Para hacer frente a esos tabúes, hay que erradicar los miedos. Y para ello hay que conocer y conocerse. “El autoconocimiento involucra masturbación, que es conocerse; aprender que podemos tener placer sin miedos; aprender que somos nuestra mejor pareja; aprender que podemos ser independientes sexuales; aprender dónde tocarnos, dónde nos puede gustar y cómo”, asegura la ginecóloga a la vez que insiste en que para pedir al otro que nos haga ciertas cosas en una relación de pareja, primero debemos saber qué nos gusta.

Algunos adolescentes y otros no tanto tratan de resolver sus dudas a través de las redes sociales. Por eso, la doctora Rosciszewski tomó el desafío y abrió una cuenta de Tik Tok (@gineco.yvos), que se suma a la de Instagram (@ginecoyvos), y explotó. “También el webinar surgió a raíz de las preguntas de los varones y las mujeres que me llegaron en los posteos”, admite la profesional y sigue: “La ESI (educación sexual integral) empieza en casa, pero muchos padres no hablan con sus hijas e hijos. Entonces, los chicos y chicas preguntan en las redes”.

Otra aliada a la hora de brindar información es la visita a la ginecóloga. Ya con la primera menstruación, las chicas deberían consultar con el especialista. “Desde los 13 años, en Argentina, las chicas pueden ir solas y entrar solas. Todo lo que se diga en la consulta médica es un secreto médico. Aún hoy, hay chicas que no se animan a contarle a su madre que tuvieron su primera relación sexual”, apunta.

La primera relación sexual suele llegar cuando una pareja tiene ganas o cuando se siente segura. “Para sentirse seguros tienen que tener información y saber lo que puede pasar. No me canso de enseñar y hablar. El juego previo es como la primera relación que tienen los chicos; tienen roce sin el uso de preservativo y eso también puede transmitir enfermedades y el semen puede tener espermatozoides que pueden embarazar”, comenta la ginecóloga con la misma frescura que encara sus posteos de Tik Tok.

En tiempos de pantallas, el sexting está a la orden del día y la cuarentena está impulsando el crecimiento de esta tendencia. “Hay que tener mucho cuidado: tiene que hacerse en una plataforma que se borre, no enviar fotos de la cara ni de tatuajes y evitar que se vean partes de la casa”, recomienda la “sexóloga en construcción” como ella se define. Y recalca que aún siguiendo las sugerencias pueden haber problemas: “Siempre hay que pensar que quien recibe la foto puede estar con un otro que hace captura de pantalla de esa foto”.

“Como padres hay que dar herramientas porque los chicos pueden abrir otra cuenta de la red social que sea y enviarla igual. Lo importante es generar la confianza para que puedan decir si pasa algo raro. Esa confianza siempre se genera con el diálogo. Hay que utilizar series, películas, libros para sacar los temas. No es ‘hoy vamos a hablar de sexo’ porque los chicos se van”, concluye la doctora Rosciszewski.

Para ahondar sobre estos temas y hablar sobre consejos para las primeras relaciones sexuales, conocimiento de los genitales, autoconocimiento sexual y cómo cuidarse con anticonceptivos, la cita es el 27 de agosto a las 19. La actividad es sin cargo con inscripción previa en craverifem.com.ar/eventos.php.