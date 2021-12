La implementación del Pase Sanitario “deja un margen gris con respecto a la situación laboral: no aclara quién garantiza el salario si un trabajador es suspendido por no tener la vacunación completa y desde UTHGRA Mar del Plata no vamos a permitir que se le toque el bolsillo a ningún trabajador ni que se le impida entrar a trabajar”, afirmó Pablo Santín, secretario general.

El sindicato de trabajadores gastronómicos y hoteleros se hizo eco de la preocupación expuesta por trabajadores de algunos establecimientos de la ciudad en torno al Pase Sanitario que comienza a regir este martes en la Provincia de Buenos Aires.

“Somos muy respetuosos de la cuestión sanitaria. Estamos a favor de que todos tengan la vacuna y de hecho la mayoría cuenta con el esquema completo. Queremos brindar un servicio seguro, de calidad y respetando los protocolos sanitarios, pero también debemos ser respetuosos de aquellos trabajadores que no se han vacunado porque no han podido darse la vacuna o que por cuestiones personales no quieren”, expresó Santín.

En este sentido, “está por un lado el control a los clientes, y por otro también hay trabajadores que no se vacunaron” por lo que se detecta “un punto gris” en la reglamentación del Pase Sanitario: “No dice cómo se garantiza el salario si un trabajador resulta suspendido por no haberse dado la vacunación completa”.

“Apoyamos la vacunación, pero también somos conscientes de que hay quienes se oponen”, así como algunos casos de trabajadores y trabajadoras que por problemas de salud no pueden vacunarse.

Allí, “entendemos que se genera un vacío entre la necesidad de que la gente se vacune y la legislación laboral que nada dice sobre esto”.

El secretario general de UTHGRA recomendó a todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos ir a vacunarse contra el Covid19 en cualquiera de los vacunatorios pero también insistió en que “hay que respetar la decisión de quienes no lo quieren hacer”, pero advirtió y subrayó que “lo que de ninguna manera vamos a permitir es que se les toque bolsillo y no se los deje ingresar a trabajar”.