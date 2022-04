El músico Rusea presentó su nueva canción junto a Donald. Ya disponible en todas las plataformas.

“Nunca imagine conocer a Donald, pero un día le escribí por Instagram, le dije que me decían que era como el Donald de ahora por mi canción “A Mar del Plata”, cuenta Rusea en sus redes sociales y agrega: “De repente nos juntamos y me dijo: tengo este pedacito de canción que escribí junto a Julio Suaya y me gustaría que termines”.

“Nunca me había pasado esto pero lo intenté y esa tarde en su casa, mientras su mujer, Verónica nos decía que la canción le hacía acordar a cuando se conocieron en la orilla del Mar hace 46 años le dimos forma a este nuevo single”, añadió.

El músico marplatense lanzó su nueva canción en compañía de uno de sus ídolos. Foto: Rusea

Rusea se presenta en Niceto Club

Rusea se presenta por primera vez en Niceto Club el sábado 30 de abril, después de agotar varios shows en Buenos Aires en 2021. El artista nació en el barrio de Quilmes, cerca de la capital y decidió adoptar a Mar del Plata como su lugar para vivir. El mar siempre fue su espacio preferido y “La Feliz” dio vida al sueño de llevar una vida junto al mar, y es ahí donde inspira, crea y comparte su arte.

El músico marplatense lanzó su nueva canción en compañía de uno de sus ídolos. Foto: Rusea

El nombre artístico del cantante es un juego de palabras entre su apodo desde chico “El Rusi " y la palabra mar en inglés “Sea”, es decir, “El Rusi y el Mar”. Se pronuncia igual pero pesa distinto. Cada una de sus melodías son una excusa para vivir un verano eterno. El Rusi convirtió su pasión por el mar y la naturaleza en canciones de playa con un mood de vacaciones constantes.

El músico marplatense lanzó su nueva canción en compañía de uno de sus ídolos. Foto: Rusea

En 2021, fue declarado Embajador turístico de la Ciudad de Mar del Plata por el EmTur, gracias a sus composiciones y videos en los que constantemente promociona, de manera desinteresada, la vida en la ciudad. Rusea ha compuesto más de 30 canciones relacionadas con el mar, sus sueños y la naturaleza. Desde el 2013, su inspiración ha dado vida a canciones como Una casita frente al mar, Estrellas, Verano, Volver al mar ft. Joao Coiote de Brasil o Cumbia Hawaiana junto al Mono de Kapanga.