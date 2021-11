“Es muy importante tener está institución después de dos décadas y que sigue mejorando, superándose y creciendo”, afirmó el intendente Guillermo Montenegro, quien junto al Jefe de Gabinete Alejandro Rabinovich visitó las instalaciones del Centro de Formación Laboral 405 y la Escuela de Hotelería y Gastronomía, pertenecientes a UTHGRA.

El Intendente de General Pueyrredón, junto al Jefe de Gabinete Alejandro Rabinovich visitó las instalaciones del Centro de Formación Laboral 405 y la Escuela de Hotelería y Gastronomía.

Recibidos por la concejal Mercedes Morro, la secretaria General Adjunta de UTHGRA Nancy Todoroff y el Secretario de Capacitación Fernando Mustafá, los funcionarios destacaron sobre todo “la gestión y el trabajo” que la dirigencia gremial ha realizado en estos años y que lleva adelante en la actualidad.

“El nivel de insistencia de Mercedes Morro y Nancy Todoroff para defender el sector durante todo este tiempo habla de la representación con la que cuentan los trabajadores”, subrayó el Jefe Comunal al referirse a la lucha en pos de recuperar el trabajo a través de la creación de protocolos y reaperturas que UTHGRA encabezó y desde el Ejecutivo se acompañó: “Con Mercedes y Nancy nos conocimos trabajando, pero también discutiendo, con mesas en la calle en un momento y nosotros viendo cómo acompañar. Es importante tener una representación que busca mejorar servicios pero sobre todo que piensa en mejorar el laburo, porque si no laburas no disfrutas de vacaciones ni de otras cosas. Y defender el laburo y que sea mejor pago. La capacidad de insistencia de las dos mujeres que me rodean es destacable”.

A los estudiantes y profesionales presentes, indicó especialmente: “A los marplatenses nos gusta disfrutar de la gastronomía en toda época, no es algo solo de temporada. Por eso ustedes son los embajadores, los que reciben, los que tratan a los de acá y a los que vienen. La capacitación para todos los trabajos, pero para éste en particular, es clave por la recepción y el contacto con el público”.

Todoroff, como anfitriona, agradeció profundamente el apoyo del Intendente “cuando nuestro sector estuvo en la peor. Nos bancó y escuchó. Y hoy invitamos al Intendente como agradecimiento y porque tenemos un compromiso muy grande con la capacitación de nuestros trabajadores. Porque una forma de trabajar en conjunto es atender de la mejor manera los marplatenses y a los turistas. Tenemos el mayor de los compromisos y queremos seguir trabajando juntos en pos de la ciudad”, aseguró la candidata a Secretaria General por la Lista Celeste.

El secretario de Capacitación, Fernando Mustafá destacó tener “una escuela orgullo como la EHYG que fue la primer escuela hotelera del país y nuestro CFL 405 de capacitación gratis y alto nivel” además de anunciar que “se presentaron siete nuevos trayectos formativos acorde a los oficios que pide el mercado laboral” de cara al 2022, que les valió la felicitación de la Ministra de Trabajo Bonaerense Mara Ruiz Malec, en su última visita al lugar.

“Dicen que falta mano de obra, y nosotros estamos con dos escuelas con más de 600 egresados y un proyecto 2022 sumamente alentador. Trabajamos todo este año en nuevos trayectos formativos y con un grupo de docentes únicos. Educamos de 7 a 22, sábados incluidos. Acá hay trabajo y gestión, gestión actualizada, sabemos lo que pide el mercado”, subrayó.

Mercedes Morro, por su parte, recordó la gestión realizada hasta este presente: “Recibimos la gestión en 2001 con 700 pesos en la Cuenta Corriente. Y con trabajo y gestión fuimos creciendo, construyendo, ampliando formación, salud, turismo social, beneficios. Al igual que en aquellos años, estos últimos hemos trabajado juntos a rajatabla para recuperar el trabajo, junto a Guillermo Montenegro, Fernando Muro y Alejandro Rabinovich, a quienes agradezco el apoyo que hemos tenido”.

En este sentido, Rabinovich destacó el trabajo y la gestión demostrada por Morro y Todoroff sobre todo en la pandemia: “Comencé a conocer a Mercedes en la Comisión de Reactivación, laburando, en un momento muy complicado. Lo que hizo en esa Comisión, a toda hora, buscando soluciones y la vuelta al trabajo, defendiendo a cada trabajador del sector y de la ciudad, la convirtió en la mejor representante de los protocolos y de la defensa del trabajo. Era insostenible en los pedidos junto con Nancy (risas). Estén orgullosos de los representantes que tienen y el trabajo que hizo el sindicato”.