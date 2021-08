Ayelén Pacheco es de Mar del Plata, tiene 34 años y padece fibrosis quística (FQ) desde su adolescencia. Está a la espera de un trasplante de pulmón y progresivamente la enfermedad deterioró su calidad de vida al punto que el sábado debió ser internada, por lo que necesita de manera urgente una medicación que podría mejorar notoriamente cuadro y no tendría que requerir así un trasplante bipulmonar.

La joven, que permanece internada publicó un video en las redes sociales en donde le pide “por favor” a la obra social de camioneros, que dirige Hugo Moyano para que se haga cargo de asignarle la medicación que precisa “Trikafta”, aunque la justicia ya falló a favor de Ayelén. Sin embargo, desde el sindicato se niegan porque “no tienen plata”.

“Hola soy Ayelén Pacheco, tengo 34 años, tengo fibrosis quística, estoy esperando un trasplante de pulmón. Hicimos –hace ya casi dos meses- a la obra social de choferes (OSCHOCA) de camiones por un pedido de remedio Trikafta, que es un remedio importado y dicen que no tienen plata y no lo compran, así que cada vez estoy peor, con antibióticos que ya no me hacen efecto. Hoy me agarró neumotórax y acá estoy internada con una cánula porque no podía respirar y todo esto podría evitarse con el Trikafta. Así que pido a la obra social de Moyano, de choferes de camiones que por favor me compren el Trikafta”, declaró la marplatense en un video que se viralizó desde este fin de semana.

Según confirmó la propia paciente, hace dos meses le solicitó el medicamento a la obra social pero desde el gremio aducen que no tienen dinero y esperan ayuda del Gobierno. Cada caja del medicamento tiene un valor aproximado a los 24 mil dólares y dura un mes, pero resulta vital para tratar su enfermedad.