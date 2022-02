Es por ello que, simbólicamente, se han entregado guardapolvos con este distintivo . Esta acción se dio de parte del Sindicato Argentino de Televisión en apoyo a la ley provincial de Tierra del Fuego n°1392, también reconocida como Ley Thiago (en referencia de un niño llamado Thiago Nahuel Huenchillán , oriundo de Comodoro Rivadavia, Chubut) que promueve el uso de las islas Malvinas bordadas en el pecho, del lado izquierdo, del lado del corazón, en guardapolvos y uniformes escolares.

Thiago Huenchillán, hijo de Jessica Gómez y José Huenchillán. Gracias al pequeño, se impulsó la ley provincial n°1392 en Tierra del Fuego. El nro de la ley, casualmente es similar a la fecha de cumpleaños de Thiago.

La ceremonia de entrega fue en la Plaza “Islas Malvinas” de la ciudad de Ushuaia y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales de todos los poderes. También estuvieron representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia (CEMU), Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”, autoridades y representantes de las escuelas, miembros representantes del Sindicatos SATSAID, ATE, UTHGRA y SOEM, y público en general.

Luego de entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino, se procedió a la entrega de los guardapolvos, de la mano de las autoridades presentes. Alumnos, representantes de diferentes establecimientos, recibieron su delantal de manera gustosa y alegre.

Diversas autoridades participaron de la entrega de guardapolvos con las Islas Malvinas bordadas en el pecho. Foto: Vía Malvinas

Particularmente, el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), a través de su Secretario General, Marcos Villalba, hizo entrega de los guardapolvos, como es costumbre. Esta vez fue una entrega diferente, ya que se apoyaron en la Ley Thiago y resolvieron tomar la iniciativa de hacer la entrega de este elemento tan identificatorio con las Islas Malvinas bordadas.

“Este año nos encontramos con la feliz particularidad de que los guardapolvos debían llevar bordados, a la altura del corazón, nuestras islas Malvinas”, dijo Marcos Villalba y contó que trabajaron junto al CEMU para ejecutar las acciones necesarias para la realización del acto. “ Para nosotros es muy importante poder reconocerlos , más allá de la principal función que nos toca cumplir como sindicato”, remarcó y agregó “no podemos vivir a espaldas de nuestra historia. La Causa Malvinas, Presente. Hoy y Siempre”.

Marcos Villalba, secretario General del SATSAID, seccional Tierra del Fuego. Foto: Vía Malvinas

El VGM Conrado Zamora, presidente del CEMU reconoció el trabajo de la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas” , por ser los precursores, en principio, de tomar la iniciativa de hacer algo que reconozca la acción de Thiago. A su vez agradeció al legislador Federico Sciurano por gestionar el asunto hasta que se convirtió en ley provincial por voto unánime. “Esto crea un precedente para las futuras generaciones, que no va a ser fácil derogar la ley. Los fueguinos no lo van a permitir”, expresó y anunció que esta ley está siendo ingresada en las distintas legislaturas del país para su análisis y aprobación.

También agradeció al ejecutivo provincial y municipal, por el apoyo que siempre reciben los Veteranos y Excombatientes de Malvinas en Ushuaia y Tierra del Fuego. Al Secretario General del SATSAID, seccional Tierra del Fuego por hacer entrega de los guardapolvos en la Plaza Islas Malvinas.

VGM Conrado Zamora, presidente del CEMU. Foto: Vía Malvinas

Acto seguido, el legislador Federico Sciurano se dirigió a los presentes reconociendo la actitud y coraje de Thiago al “enfrentar” a su maestra que, expresaba una visión distinta a la que tenía el alumno. “No hay duda que, si no tuviéramos en frente a una fuerza militarizada, potencia mundial, no habría nada que discutir. La realidad es que, Thiago se encontró ante esta situación, tener que salir a corregir su docente. Más allá de que hoy, por cuestiones circunstanciales y de fuerza militar, se hable un idioma que no es el nuestro, en las Malvinas; las Islas Malvinas son nuestras y todos los argentinos tenemos que comprometernos, con ese mensaje, con ese compromiso y eso es lo que tenemos que transmitirle al mundo”, remarcó.

Jessica Gómez, mamá de Thiago, siguió la transmisión en vivo de Vía Malvinas y dijo: “por parte de mi familia, están orgullosos de Thiago. Lo ven y dicen que es algo de no creer que Thiago ya tenga la ley y familiares de todos lados nos han contactado felicitándolo ”. Asimismo agregó “es algo muy emocionante. Los veteranos que nos mandaron de un libro a nivel país, los veteranos le obsequiaron a Thiago un libro confirmas y un montón de cosas y veteranos que se ponen en contacto con las casas que hacen los bordados, los que hacen los vinilos para el auto. Todos quieren tener el mismo objetivo, que la ley se apruebe acá en Chubut y a nivel nacional ”.

El legislador Federico Sciurano fue contundente con sus palabras y resaltó la actitud de Thiago Huenchillán. Foto: Vía Malvinas

Jessica también contó que “todavía no lo podemos creer. Mis hijas más grandes van a colegio técnico y usan guardapolvo azul. A ellas igual, se les mandó hacer el bordado. Mi marido en la campera de la empresa, mis cuñados también en chalecos, mameluco de empresa y algunos gremios igual”. Todos en la familia de los Huenchillán usarán el bordado de las Islas Malvinas en sus pechos. En honor a los que lucharon, a los que volvieron y a los que quedaron en las islas. Por ellos y por las familias, en su honor y para que no se pierda ni se apague esa llama patriótica que está encendida en el corazón de los argentinos.

Cabe destacar que, por las gestiones impulsadas por la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”, del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, apoyados por la Comisión 7 de la Legislatura fueguina, la “ley Thiago” fue votada por unanimidad y los alumnos de toda la provincia de Tierra del Fuego, podrán lucir con orgullo, las islas Malvinas, bordadas en la parte delantera de sus guardapolvos y/o uniformes. Asimismo, las camisetas deportivas de seleccionados que representen a la provincia, llevarán este distintivo.