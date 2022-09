Rugby femenino: Pumai, con el pie izquierdo en el Nacional de Clubes

Pumai, el único representante de Mendoza en el Nacional de Clubes de rugby femenino que se disputó en Córdoba, no pudo sacar triunfos pero se quedó con lo positivo que fue la experiencia de competir frente a los máximos exponentes del país.

Desde el inicio, debió enfrentar a quien luego se declararía campeón nacional: Universitario de Córdoba, equipo al que pertenece la mendocina ex Tordos, Dolores Berti, quien fue elegida la MVP del torneo.

En dicho enfrentamiento, las maipucinas no lograron sumar y el marcador fue catastrófico: 40-0.

Posteriormente, y un poco más parejo el nivel, Atlético San Andrés fue el rival de turno que logró tomar distancia en el marcador a poco del final. Fue 26-12 la derrota de las mendocinas.

En la semifinal que definía el 13° puesto, hubo duelo de cuyanas, ya que Pumai debió medirse con el otro clasificado por la Región de la URC. Y fueron las sanjuaninas del Jockey las victoriosas, por 27-0.

Finalmente, Pumai quedó último (16°) luego de caer con Deportivo Portugués por 22-5.

Cabe aclarar que el campeón fue la U de Córdoba al derrotar a Cardenales por 17 a 0 en la final del torneo.

Nacional de Clubes de rugby femenino, categoría Juveniles Foto: Redes

“Fue una experiencia positiva. Atlético Córdoba nos recibió muy bien. Pero deportivamente, no fue nuestro fin de semana. No nos salió nada. Nos faltaron dos jugadoras importantes del equipo que no pudieron viajar. Se sintió el desgaste de las últimas tres fechas seguidas en Mendoza. Y hay que entender que en el resto del país, el nivel es superior al nuestro”, confió el entrenador de Pumai, Pablo Fernández, quien realizó su autocrítica.

“El primer partido fue contra el equipo que después salió campeón, pero los restantes fueron más parejos. Sin embargo, no salieron las cosas como queríamos. Y las juveniles, iguales; con lo positivo que debutaron chicas que no habían participado nunca de un Nacional”, dijo Fernández.

Las Juveniles de Pumai salvaron uno

En el caso de las categorías de rugby de desarrollo de Pumai, lograron ganar uno de cuatro partidos:

Gimnasia de Pergamino 17 vs Pumai (por la clasificación)

Jabalíes RC 24 vs Pumai 7 (por la clasificación)

Cha Roga 15 vs Pumai 0 (Semifinales 13º puesto)

Pumai 34 vs Atlético San Andrés 7 (Final 15º puesto)