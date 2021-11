La Dirección de Cultura y Eventos de la Municipalidad de Las Heras abrió la inscripción online para convocar a bailarines y bailarinas de folclore y danza contemporánea, folclóricos con discapacidad, actores y actrices de la provincia que quieran formar parte del espectáculo Vendimia 2022 “Racimo de héroes”.

El formulario virtual estará disponible hasta el domingo 21 a la medianoche. Quienes deseen participar deberán tener cumplidos los 18 años al momento de la inscripción. Para más información o consultas, pueden escribir al mail producciónartisticalh@gmail.com.

El casting de artistas se realizará el último fin de semana de este mes en la dirección de Cultura de la comuna, San Miguel 1457.

Se seleccionará a 38 bailarines/as de folclore (19 masculinos y 19 femeninas), una pareja de bailarines/as de folclore con discapacidad, 42 bailarines/as contemporáneos/as (20 femeninos y 22 masculinos) y 16 actores/actrices (ocho masculinos y ocho femeninos). El cachet por artista seleccionado será de $15.000.

Para la danza folclórica, las audiciones tendrán lugar el sábado 27 de noviembre, a partir de las 9 horas y hasta las 13; lo mismo para los folcloristas con discapacidad, aunque la audición durará hasta las 10. En tanto, los actores y las actrices que se inscribieron audicionarán el domingo 28 de noviembre, de 9 a 13 horas.

Ese domingo 28 también se probará a los bailarines y las bailarinas de danza contemporánea, por la tarde de 14.30 a 18.30, y también en la Dirección de Cultura y Eventos lasherina.

La fiesta departamental de Las Heras, se desarrollará a fines de enero de 2022 en el predio del Parque de la Niñez. El espectáculo “Racimo de héroes” será dirigido por Hugo Moreno.

Durante el mismo se elegirá la Reina que representará al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia. La soberana será electa entre las 12 candidatas que ya fueron electas durante las vendimias distritales que se desarrollaron durante octubre pasado.

En esa oportunidad se elegirá a la sucesora de la uspallatina Candela Ávila que posee el cetro vendimial durante estos dos últimos años, ya que en 2021 la fiesta fue virtual y no hubo elección de reinas.