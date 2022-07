No es muy común ver a un zorro en un edificio, pero en La Plata al perecer si. Vecinos del barrio Villa Elvira registraron la presencia de este animal en las escaleras del lugar en el que habitan y no dudaron en grabar, y circular el video por las redes sociales. La impactante visita fue en uno de los condominios de la zona 82 entre 11 y 12. Según fuentes cercanas el zorrito tiene dueña y pide que no la agredan ni dañen en caso de verla.

Según relataron los vecinos, el zorro se metió el domingo en el edificio del Barrio Monasterio y trataron de buscar diferentes alternativas para ahuyentarlo. Sin embargo, finalmente espantaron al animal tirando agua, y por lo que se asume el animal sigue suelto.

Su dueña se encuentra buscando intensamente al zorro, y según explicó en eleditorplatense.com.ar, que es hembra y le puso “Barullo”. Fue robada de donde la mantenía. Además contó la razón de por qué tiene un zorro en su casa e indicó que fue “para salvarle la vida” porque a su madre la mataron cuando era cachorra.

Por otro lado, la mujer en comunicación con otro medio, El Día dijo: “Estoy bastante triste. Yo lo tengo desde que era bebé y realmente verla asustada y perseguida me pone mal. No se como poderla agarrar. No está prohibido tener zorros”.