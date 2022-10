Caso Lolo Regueiro: la familia entregó a la fiscalía la camiseta que usó el día de su muerte

La justicia busca nuevas pistas para determinar la causa de la muerte de César Regueiro, el hincha de Gimnasia que falleció en medio de los incidentes del partido con Boca. Este lunes, la familia del hombre entregó la camiseta que quedó manchada con sangre el día de la tragedia, un rastro que puede ser clave en la investigación.

Hace unas semanas, Marcelo Peña, el abogado de la familia de César “Lolo” Regueiro, aseguró que “existe ocultamiento de pruebas y un claro entorpecimiento de la escena del crimen por parte del ministro de Seguridad, Sergio Berni”.

En este contexto y para acelerar la investigación del caso, los familiares de la víctima entregaron al fiscal la camiseta del Lobo que llevaba puesta Lolo en la trágica noche del partido que fue suspendido “por incidentes policíacos” el pasado 6 de octubre.

El representante legal de los Regueiro pidió que los profesionales investiguen las huellas hemáticas que quedaron registradas en la tela de la camiseta.

La camiseta que usó el hincha de Gimnasia el día de la tragedia. Foto: 0221.com.ar

“No nos dejen solos”: el pedido de los hijos del hincha de Gimnasia

A través de sus redes sociales, uno de los hijos de Lolo escribió: “ya entregamos al fiscal la camiseta que llevaba puesta mi viejo. Ahora quiero que las autoridades me den una respuesta de dónde salió esa sangre”.

Luego pidió “que no quede en que fue un paro cardíaco no traumático, que esto no quede impune. No nos dejen solos, estamos en contra de toda la corrupción”, sostuvo.

Según pudo saber 0221.com.ar, los familiares de la víctima designaron a los abogados Marcelo Peña y Julián Rimada como sus representantes legales e hicieron una presentación electrónica ante Agustín Crispo, el juez de Garantías, para que los acepten en la causa como particulares damnificados adelante el fiscal Martín Almirón.

Por su parte, Peña habló con el medio local y expuso que la familia le reclama justicia, “para ello debemos buscar transparencia en la investigación y la responsabilidad de los funcionarios actuantes”, proclamó el abogado.