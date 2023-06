Subió al vagón exclusivo de mujeres por error y lo acosaron durante todo el viaje: “La manoseada va gratis”

Un hombre extranjero tuvo una equivocación al abordar el transporte público en México y pasó un incómodo momento. Ocurre que, en ese país, para evitar que las mujeres sean víctimas de acoso callejero o abusos, el gobierno ha implementado un vagón exclusivo para mujeres.

Al parecer, el pasajero no estaba al tanto de esta información y subió al vagón equivocado. Una usuaria de TikTok compartió un video donde se ve al hombre claramente confundido con la situación.

“Me pregunto si este extranjero sabía lo que le esperaba al subirse al vagón de mujeres”, escribió la usuaria @noemicarreto en la red social china.

En las imágenes se puede ver al hombre rodeado de mujeres en medio de un tren abarrotado de personas. Las pasajeras aprovechan la situación para “piropear” al joven que intenta disimular su incomodidad con su sonrisa.

En el video se puede ver y oír algunas de las cosas que las mujeres le gritaron a lo largo del viaje. “La manoseada va gratis”, fue una de las cosas que las mujeres le gritaron. “Como estaba guapo, no lo dejaban bajar”, afirmaron en el final del video.

“Yo me equivoqué en una ocasión y a puro bolsazo me bajaron”; “Ok, pero si hubiera sido cualquier otro chavo/señor de México no hubieran reaccionado de la misma forma”; ”¿Y por qué ahí no le dicen que es exclusivo de mujeres? Ustedes y su doble moral”; ”¿Las mujeres si pueden acosar?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.