Los 3 sucesos internacionales que marcaron la agenda en 2025

El año 2025 quedará registrado como un período atravesado por acontecimientos de alto impacto religioso y geopolítico que sacudieron a la opinión pública internacional.

El mundo fue escenario de numerosos acontecimientos que generaron conmoción, tensión e incertidumbre, ligados a conflictos que llevan años instalados como lo es la situación de Israel y Palestina o la ya lejana guerra de Rusia y Ucrania. Sin embargo, algunos hechos impactaron más a la región y directamente a Argentina.

Desde la muerte del primer papa latinoamericano y argentino hasta episodios de violencia política y escaladas militares en el Caribe, estos hechos marcaron la agenda global y generaron debates que aún resuenan y que hoy en Vía País recordamos.

La muerte del Papa Francisco

Uno de los momentos más conmocionantes del año fue la muerte del papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia. Jorge Mario Bergoglio falleció el lunes 21 de abril a los 88 años, tras un período de salud frágil que lo mantuvo internado durante cinco semanas por una neumonía.

La muerte del Papa Francisco marcó un momento clave en la Iglesia Católica.

El anuncio oficial estuvo a cargo del camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, quien comunicó que el Obispo de Roma había “regresado a la casa del Padre” luego de una vida dedicada al servicio de la Iglesia. Su última aparición pública fue el Domingo de Resurrección, cuando llamó a renovar la esperanza y la confianza entre los pueblos, incluso entre quienes son diferentes. El funeral se realizó el sábado 26 de abril en la iglesia Santa Maria della Neve, en Roma, y congregó a líderes religiosos y políticos de todo el mundo.

El asesinato de Charlie Kirk

Otro episodio que impactó de lleno en la política estadounidense fue el asesinato de Charlie Kirk, referente del conservadurismo y aliado del presidente Donald Trump. El 10 de septiembre, durante un acto público en la Universidad de Utah, un disparo en el cuello terminó con la vida del activista de 31 años mientras participaba de un debate ante estudiantes.

Recuerdo de Charlie Kirk, en Orem, Utah. (AP/Lindsey Wasson)

La escena generó caos y conmoción en el campus universitario y, minutos después, la noticia dio la vuelta al mundo. Trump condenó el crimen y prometió encontrar a los responsables, al tiempo que definió el hecho como “un momento oscuro para Estados Unidos”. La muerte de Kirk, defensor del derecho a portar armas y figura polarizante por sus posturas contra los derechos de las personas trans, reavivó el debate sobre la violencia política y el control de armas en el país.

Trump vs. Maduro

En paralelo, la política exterior de Estados Unidos volvió a quedar en el centro de la escena con una serie de ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe. Desde el 2 de septiembre, Washington lanzó operaciones en aguas internacionales contra embarcaciones que, según el gobierno estadounidense, transportaban drogas desde puertos venezolanos y colombianos hacia su territorio.

Hasta el momento, se registraron al menos 26 ataques que dejaron 30 botes destruidos y más de 105 personas muertas, aunque Estados Unidos no presentó pruebas públicas que respalden sus acusaciones. El Comando Sur difundió videos de las operaciones y confirmó un fuerte despliegue militar en la región, con unos 15.000 soldados y el portaaviones Gerald Ford. La tensión escaló aún más a fines de diciembre, cuando se confirmó una incursión en territorio venezolano con un ataque a un puesto costero.