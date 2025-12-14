Ataque terrorista en Australia: dos hombres mataron a al menos 12 personas en una celebración judía en una playa

Este domingo, ocurrió un tiroteo en una playa de Sidney, Australia. El ataque terrorista fue a pocos metros de donde se celebraba Janucá, un evento de la comunidad judía. Se sabe que murieron 12 personas y hay al menos 29 heridos.

El ataque ocurrió cerca de las 18.40 horas, cuando las personas que estaban en la playa Bondi escucharon más de 50 disparos, luego vieron a personas heridas en Campbell Parade, según informó el medio The Sydney Morning Herald.

En uno de los videos que salió a la luz se ve cuando uno de los tiradores fue abatido por la policía y otro quedó detenido. La Policía de Nueva Gales del Sur lanzó un comunicado en X sobre el operativo policial: “Dos personas están bajo custodia policial en Bondi Beach; sin embargo, la operación policial continúa y seguimos instando a la gente a evitar la zona. Por favor, obedezca TODAS las instrucciones de la policía. No cruces las líneas policiales“.

Por otro lado, Alex Ryvchin, codirector del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana expresó a 2GB que el tiroteo fue en una celebración judía para la primera noche de Janucá.

Tiroteo en una playa de Australia

La agencia AP informó que entre los heridos hay dos agentes de la policía. Si bien las autoridades australianas no confirmaron cuál era el objetivo del ataque, dirigentes internacionales enviaron sus mensajes de condolencias y rechazo al antisemitismo.

Qué dijo Milei por el ataque terrorista en Australia

El presidente Javier Milei expresó en X su repudio al ataque terrorista y mostró su apoyo a la comunidad judía. “Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad“, escribió el mandatario.

“Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo’. ¡Ánimo!“, agregó Javier Milei en su mensaje a la comunidad judía.