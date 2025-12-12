Mataron a tiros a una joven que protegió a su bebé en brazos: un sospechoso de 17 años fue detenido

Una joven de 24 años fue asesinada a tiros durante la noche del lunes en la zona sur del Gran Buenos Aires, mientras tenía a su pequeño hijo de dos años en brazos. La víctima, identificada como Aylén Valdez, logró cubrir al niño instantes antes de recibir los disparos, lo que permitió que el menor saliera ileso del ataque.

El episodio ocurrió en la esquina de Prieto y Derqui, cuando Aylén y su pareja circulaban en un auto y fueron interceptados por al menos un agresor armado en el marco de un presunto ajuste de cuentas, según Crónica.

La pareja, emboscada en su vehículo

Según las primeras pericias, los disparos se efectuaron a corta distancia. Aylén recibió dos impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar. Su pareja, un joven de 28 años que conducía el vehículo, fue alcanzado por un tiro en el cuello y permanece internado en estado crítico en el Hospital Meléndez. El bebé, en tanto, fue asistido por los servicios de emergencia y se confirmó que no sufrió lesiones.

Cámaras de seguridad y un sospechoso identificado

A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, las autoridades lograron identificar durante la mañana del martes a un sospechoso de 17 años, quien fue detenido pocas horas después.

La víctima.

El menor permanece a disposición de la Justicia y será indagado en el marco de la causa caratulada como homicidio y tentativa de homicidio.

Qué investigan ahora los fiscales

Los investigadores buscan determinar:

Si el ataque estuvo motivado por un conflicto previo.

Si hubo participación de otras personas en la emboscada.

La ruta de escape y el recorrido del sospechoso antes y después del hecho.

Peritos continúan trabajando sobre el vehículo, los proyectiles recuperados y los registros fílmicos para reconstruir con precisión la secuencia del crimen.