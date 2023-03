Unidad Piquetera rompe la tregua: este martes realizará cortes en Puente Pueyrredón y la autopista La Plata-Buenos Aires

Unidad Piquetera adelantó para este martes su plan de lucha en reclamo por la liberación de dos dirigentes sociales del Polo Obrero detenidos en Mendoza. Si bien habían acordado una tregua de 20 días con el Gobierno, en CABA cortarán el Puente Pueyrredón y la autopista La Plata-Buenos Aires.

La convocatoria es para las 9 hs en la Plaza Alsina, Avellaneda, desde donde marcharán por la avenida Bartolomé Mitre al Puente Pueyrredón, a partir de las 10:00.

La denuncia en concreto es que dos militantes del Polo Obrero, Martín Rodríguez y Lorena Torres, fueron detenidos injustificadamente en la provincia cuyana el martes pasado. La situación se dio durante las protestas por las bajas en el programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y la falta de entrega de alimentos a los comedores sociales y de herramientas de trabajo para las cooperativas.

A raíz de esta situación, la Unidad Piquetera anunció para este martes cortes de rutas en todo el país bajo la consiga “Libertad a Martín y a Lorena, presos por luchar”. No obstante, en Mendoza no habrá movilizaciones hasta no conocer cómo resultarán las audiencias, tampoco habrá protestas en San Luis.

Dónde serán los cortes

“El ajuste del Gobierno se profundiza y la respuesta no debería ser la criminalización de quienes protestamos”, dijo Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur.

La medida se definió el pasado sábado durante la reunión por Zoom que realizaron y de la que Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, participó desde la provincia cuyana.

“La falta de respuestas al deterioro de la situación económica, se complementa con un discurso de estigmatización hacia las organizaciones, y la criminalización en avance. En estas cuestiones no hay grieta entre el Frente de Todos y Juntos”, aseguró Saravia.

Y agregó: “Tienen que hacerse cargo de haber legitimado la estafa con el Fondo Monetario, arrojando al pueblo a la pobreza y la precarización laboral creciente”.