Revisaron sus cuentas y apareció dinero extra: el error del Banco Nación que generó confusión

El cierre del año trajo una situación inusual para miles de clientes del Banco Nación. Este miércoles 31 de diciembre, se reflejaron en varias cuentas acreditaciones que no estaban previstas, tanto en pesos como en dólares, lo que despertó sorpresa y desconcierto entre quienes revisaban sus movimientos bancarios del día.

La situación se replicó entre titulares de cuentas sueldo que detectaron los montos adicionales de Banco Nación junto con el depósito habitual. En pocas horas, el tema empezó a circular con fuerza en las redes sociales y cadenas de WhatsApp, donde muchos se preguntaban si se trataba de un beneficio extraordinario (un posible bono de fin de año) o de un error del sistema. Esto debido a que las cifras rondaban sobre los 700 mil pesos.

Error del Banco Nación que generó confusión.

La explicación oficial del Banco Nación y el origen del error

Con el pasar de las horas, el Banco Nación confirmó que se trató de un error técnico en su sistema. Desde la entidad bancaria explicaron que la falla impactó tanto en cuentas en pesos como en cajas de ahorro en dólares, donde llegaron a figurar acreditaciones de hasta unos 370 dólares.

Aunque no se informó cuántas cuentas resultaron afectadas, el episodio tuvo un alcance significativo si se tiene en cuenta que el Banco Nación administra más de 20 millones de cuentas en toda la Argentina.

Repercusiones de lo ocurrido con el Banco Nación.

Igualmente, el caso tomó mayor notoriedad cuando empleados de la Cámara de Diputados advirtieron la acreditación de un monto idéntico, cercano a los 699 mil pesos, bajo un concepto administrativo. Esto alimentó versiones sobre un supuesto beneficio extraordinario, que rápidamente fueron desmentidas. Desde el ámbito interno del Congreso se aclaró que el dinero correspondía a un error bancario y se pidió expresamente no utilizarlo, ya que sería descontado en los días siguientes.

El Banco Nación esclareció los hechos de la situación.

Por su parte, el Banco Nación informó que el inconveniente comenzó a corregirse pocas horas después de ser detectado y aseguró que no tendría impacto en los saldos finales de los clientes. Si bien no se detalló el origen exacto del problema, fuentes del sector señalaron que podría estar vinculado a recientes ajustes técnicos en los sistemas de acreditación.