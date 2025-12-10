Confuso episodio frente al Banco Nación terminó con una mujer detenida y otra lesionada

El mediodía de este miércoles se vio interrumpido por un episodio de tensión en el centro de Villa Carlos Paz, donde una repentina pelea entre dos mujeres frente al Banco Nación captó la atención de quienes circulaban por la zona y obligó a que efectivos del Escuadrón Motorizado intervinieran de inmediato para frenar el conflicto.

Los efectivos arribaron tras ser alertados por comerciantes y transeúntes que observaron la agresión. Al llegar, lograron separar a las protagonistas y comenzaron a recabar información sobre lo ocurrido. La joven que resultó herida, de 28 años, explicó que estaba saliendo de la sucursal bancaria cuando fue increpada y atacada por otra mujer, de 32 años, quien según su testimonio, la golpeó en el rostro y la arañó sin que mediara ninguna discusión previa.

Con la situación controlada, la acusada fue reducida e identificada en el lugar. Luego, los policías dispusieron su traslado a la Alcaldía, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

En paralelo, un móvil de Emergencias examinó a la víctima, que presentaba escoriaciones superficiales en la cara. Los profesionales confirmaron que no era necesario su traslado a un centro asistencial.

La causa quedó en manos del personal policial, que trabaja para establecer las circunstancias que derivaron en la violenta reacción ocurrida en plena zona céntrica de la ciudad.