Qué significa dejarse el pelo con canas, según la psicología

En una era obsesionada con la juventud, dejarse las canas se ha transformado en un símbolo silencioso, pero contundente, de aceptación personal, madurez emocional y rebeldía estética. Lo que durante décadas fue considerado un “descuido” o signo de vejez, hoy se resignifica: las canas se lucen, se muestran, se eligen.

Y no es solo una moda. Psicólogos y especialistas en salud mental coinciden: optar por dejar el cabello al natural tiene un trasfondo emocional y simbólico muy profundo. Es una declaración interna tanto como externa, una forma de decir: “me acepto tal cual soy”.

¿Qué significa dejarse las canas según la psicología?

La psicóloga Elena Daprá, en diálogo con Cadena SER, fue tajante: “Las canas no son juventud, en la sociedad de la juventud. Pero representan madurez, experiencia y una reconciliación con lo que somos”.

En otras palabras, mostrar el cabello blanco puede ser un acto de empoderamiento, un proceso personal de aceptación que tiene que ver con soltar la presión social de lucir eternamente joven. Según los expertos, esto implica:

Aceptar el paso del tiempo sin vergüenza.

Romper con mandatos estéticos impuestos, especialmente sobre las mujeres.

Reconectarse con el propio cuerpo y con la historia personal.

Lo que dice la ciencia (y cómo lo interpreta la psicología)

Desde el punto de vista biológico, las canas aparecen cuando los melanocitos —las células que producen melanina— pierden actividad. Pero lo que la ciencia explica en términos fisiológicos, la psicología lo ve como parte de una evolución interna.

“Dejarse las canas es un trabajo personal. No es solo dejar de teñirse. Es un cambio de foco: mirar lo que tengo, no lo que me falta”, asegura Daprá.

Este cambio de mirada es clave en muchas personas que atraviesan la llamada “crisis de los 40” o incluso más allá. Lucir las canas puede ser una forma de resignificar la edad, no como pérdida, sino como construcción.

En las mujeres: una revolución silenciosa

Durante años, teñirse fue casi obligatorio para las mujeres. Un mandato implícito: esconder la edad para seguir siendo “aceptables” ante los ojos de los demás. Hoy, esa narrativa está cambiando.

Mostrar las canas se volvió una forma de resistencia a los estereotipos. Cada mujer que elige dejar de teñirse está desafiando un sistema que asocia valor con apariencia, y juventud con belleza. “Lejos de ser un abandono, mostrar las canas es un gesto de autoestima y de poder”, coinciden especialistas en imagen y psicología.