El Gobierno eliminará la jubilación para quienes hayan trabajado menos de este tiempo

A partir de marzo de 2025, quienes no cumplan con los 30 años de aportes exigidos por la ANSES no podrán acceder a la jubilación. El Gobierno de Javier Milei confirmó que la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 vencerá y no será prorrogada, dejando sin esta alternativa al 60 por ciento de los nuevos jubilados que se acogieron al beneficio en 2024.

Qué cambia con el fin de la moratoria previsional

Hasta ahora, la moratoria permitía a quienes no habían completado sus aportes regularizar la deuda previsional y así acceder a una jubilación. Con su eliminación, la única opción disponible para quienes no lleguen a los 30 años de aportes será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La PUAM equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima, pero no da derecho a pensión por viudez.

Quiénes podrán jubilarse sin cambios

Mujeres de 60 años y hombres de 65 que cumplan con 30 años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán iniciar su trámite jubilatorio normalmente.

Quienes ingresen a la moratoria antes del 23 de marzo podrán completar sus aportes y acceder a la jubilación bajo el esquema actual.

Hasta cuándo se puede acceder a la moratoria

La fecha límite para adherirse es el 23 de marzo de 2025. Después de esa fecha, sólo podrán jubilarse aquellas personas que tengan los 30 años de aportes completos.

Quienes no cumplan con los requisitos deberán optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor o seguir trabajando para completar los años de contribución exigidos por la ANSES.