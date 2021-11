Una madre de dos niños se volvió viral a nivel mundial después de revelar los increíbles trucos para ahorrar dinero que realiza y gracias a los que pudo comprarse dos departamentos en apenas nueve años. Se trata de Wang Shenai, quien aseguró estar ahorrando alrededor del 90 por ciento de su salario cada mes durante los últimos nueve años, a pesar de criar a dos hijos.

La mujer, que vive en China, contó que creció en la pobreza pero que ahora pudo pagar dos pisos en Nanjing gracias a su forma de ahorrar. En un intento por resguardar la mayor cantidad de efectivo posible, Wang gasta menos de £12 (aproximadamente $1.300 pesos) en ropa interior cada año, consigue ropa de segunda mano de sus amigos cuando puede y nunca sale a comer.

“Gasto ese dinero al año en comprar porque no es una buena idea usar ropa interior usada por otras personas”, le dijo al medio Tencent.

Y agregó: “Tengo una amiga a la que le gusta comprar ropa y sé que la regalará aunque no la use mucho y me pedirá que seleccione lo que quiera de su ropa usada”.

Con sacrificios extremos, esta mujer ahora el 90% de su sueldo: logró comprarse dos departamentos en nueve años

Además de evitar gastar en ropa, esta madre reveló que solo usa el transporte público si consigue cupones gratuitos. Wang también considera que salir a comer o beber con amigos es demasiado caro, nunca se gasta en artículos de lujo y solo tiene muebles usados.

“Para algunas personas, gastar dinero las hace felices. Pero yo no me siento feliz en absoluto. En cambio, me siento nerviosa y ansiosa al gastar dinero“, agregó Wang.

Wang trabajó en publicidad después de graduarse de la universidad con una licenciatura en diseño, pero dice que su experiencia en el campo la hizo sentir desdén por el gasto “porque los comerciales intentan generar ansiedad en las personas para que sean más propensas a comprar algo”.

Si bien su filosofía generó miles de adeptos alrededor del globo que coinciden con su forma de ver las cosas, otros usuarios en las redes sociales no opinaron lo mismo.

“¿Qué sentido tiene para ella vivir una vida tan frugal? ¿Por llevar ropa vieja? No puedes llevarte el dinero al inframundo cuando mueras”, señaló uno de ellos.