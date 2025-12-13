La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) alertaron por una bacteria en un queso de la reconocida empresa La Serenísima.

ANMAT y SENASA alertaron por una bacteria en un queso de La Serenísima

El hallazgo fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Malbrán. Se trata de la patógena Listeria monocytogenes en el queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima, peso neto 500 gramos, Lote 2703.

El queso de pasta blanda Cremón doble crema.

El producto fue elaborado por la firma Mastellone hermanos S.A. en Trenque Lauquen. Los organismos confirmaron que la fecha de elaboración de este lote específico fue el 3 de julio 2025 y su vencimiento fue el 11 de septiembre del corriente año.

ANMAT y SENASA pidieron no consumir un lote de un queso de La Serenísima

La empresa, bajo la supervisión de SENASA, ya investigó y eliminó el foco de contaminación en la planta. Además, recuperó y destruyó los quesos del lote mencionado.

Aunque el producto se encuentra fuera de su período de aptitud, ANMAT alertó de un riesgo residual para la salud pública. Es que, consumidores podrían haber conservado el producto vencido mediante congelación o conservación en freezer.

Por ello, la autoridad sanitaria recomendó enfáticamente que quienes tengan el Lote 2703 del Queso Cremón doble crema, ya sea fraccionado y/o congelado, no lo consuman. Esta precaución es especialmente importante para personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas, ya que son los grupos más vulnerables a la enfermedad.

Qué es la Listeriosis y cuáles son sus síntomas

La Listeriosis es una enfermedad causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. La misma se encuentra en el agua y el suelo y tiene la capacidad de crecer incluso a temperaturas de refrigeración, aunque es eliminada por el calor durante la cocción.

Los síntomas de la enfermedad son variables y pueden incluir escalofríos, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago y diarrea. En casos más graves, puede manifestarse como septicemia, meningitis, o provocar abortos en mujeres embarazadas. El período máximo de incubación puede ser de hasta 70 días.