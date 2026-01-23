Anmat prohibió protectores solares: cuáles son los motivos y el listado completo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta y el uso de una serie de protectores solares y productos cosméticos que se comercializaban sin autorización en todo el país. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 94/2026 y se enmarca en una investigación que detectó irregularidades en su elaboración, rotulado y registro sanitario.

Según informó el organismo, los productos fueron declarados “ilegítimos” porque no contaban con inscripción ante la Anmat y se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su fabricación. Esto impide garantizar su eficacia, seguridad y formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente, un punto clave en el caso de los protectores solares, cuya función es prevenir daños en la piel.

La medida se enmarca en un contexto de mayor interés público por los protectores solares debido a la llegada del verano. Así lo da cuenta la plataforma Trends de Google, la cual revela que el término “protector solar” se ha convertido en una de las búsquedas en tendencia del popular navegador.

Búsquedas de protector solar en Google Trends

Qué marcas y productos fueron alcanzados por la medida

La disposición incluye artículos de las marcas RE!, El Árbol y Aromas de la Tierra, que ofrecían más de 30 productos de higiene personal y cosmética a través de plataformas online. Entre los rubros alcanzados figuran protectores solares, pastas dentales, desodorantes, emulsiones corporales, repelentes, jabones líquidos, cremas faciales, tónicos, mascarillas, shampoos, acondicionadores y perfumes.

En el caso de la marca RE!, se prohibieron, entre otros, un protector solar factor 30 de coco, karité, cacao y zinc; una pasta dental de menta y salvia blanca; un desodorante en crema; un enjuague bucal; una emulsión corporal; un repelente y un jabón líquido para piel sensible.

Para la marca El Árbol, la lista incluye emulsiones corporales, cremas para manos, geles de limpieza facial, tónicos, sueros nocturnos, cremas hidratantes y mascarillas.

Aromas de la Tierra quedó alcanzada con fragancias como eau de toilette, blends corporales y eau de parfum.

Por qué Anmat decidió retirarlos del mercado

El organismo explicó que la principal razón es la imposibilidad de proteger a los usuarios frente a eventuales efectos adversos. Al no estar registrados, no se puede verificar si contienen ingredientes permitidos ni si cumplen con estándares mínimos de calidad.

“Se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia no es posible conocer su eficacia, seguridad y formulación”, señaló Anmat en su comunicado oficial.

La investigación se apoyó en evidencia fotográfica y en el análisis de ventas realizadas en plataformas digitales. Tras confirmar que los productos se ofrecían sin autorización, se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para gestionar la baja de las publicaciones en línea.

Desde Anmat recomendaron a los consumidores verificar siempre que los productos cosméticos y protectores solares cuenten con número de registro sanitario visible en el envase y evitar la compra de artículos sin identificación clara del fabricante. Ante cualquier duda o efecto adverso, se sugiere realizar la denuncia correspondiente para facilitar los controles.