ANMAT prohibieron la venta de medicamentos odontológicos por riesgo para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió impedir a la empresa Dental y Mediquil SA la venta de medicamentos y especialidades medicinales fuera del territorio de la provincia de Buenos Aires, al comprobar que la firma no contaba con la habilitación correspondiente para operar a nivel interjurisdiccional.

La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en una investigación iniciada luego de que se detectaran operaciones de comercialización de medicamentos en la Ciudad de Buenos Aires por parte de una empresa que carecía de autorización para hacerlo.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, las actuaciones se pusieron en marcha cuando inspectores del organismo advirtieron la venta de especialidades medicinales por parte de “Dental y Mediquil SA” fuera de la jurisdicción bonaerense, lo que motivó la intervención de la ANMAT.

Durante una inspección realizada en PROFARVET SA, una veterinaria con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se detectaron facturas correspondientes a la droguería bajo investigación. Posteriormente, la propia empresa admitió que esos comprobantes eran auténticos y habían sido emitidos por ella a nombre del comercio fiscalizado.

Desde la ANMAT remarcaron que la firma no contaba en ese momento, ni cuenta en la actualidad, con la habilitación necesaria para realizar el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, requisito establecido en la Disposición ANMAT N.º 7038/15.

Asimismo, el organismo recordó que Dental y Mediquil SA registra antecedentes sancionatorios, ya que en 2016, a través de la Disposición ANMAT N.º 9659/2016, se le había prohibido comercializar medicamentos fuera de la provincia de Buenos Aires, lo que da cuenta de reincidencias en conductas similares.

La sanción impuesta y el inicio del sumario sanitario

Tras constatar las irregularidades, la ANMAT determinó que la empresa incumplió la Ley de Medicamentos y la normativa vigente, por lo que resolvió impedir la venta de medicamentos y especialidades medicinales fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires, hasta que obtenga la habilitación correspondiente. Además, la medida ordena la apertura de un sumario sanitario tanto contra la firma como contra su director técnico, por la presunta infracción al artículo 2° de la Ley N.º 16.463 y sus disposiciones complementarias.

La resolución también indica que el Departamento de Control de Mercado dio por acreditada la distribución interjurisdiccional de medicamentos, situación que justificó la intervención directa del organismo nacional. En ese contexto, la ANMAT señaló que actuó en uso de las atribuciones otorgadas por el Decreto N.º 1490/92 y dispuso dar intervención a las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las demás jurisdicciones del país.

Desde el organismo enfatizaron que este tipo de decisiones tiene como objetivo proteger la salud pública, garantizando que la comercialización y distribución de medicamentos se realicen exclusivamente a través de circuitos habilitados y bajo estricto control sanitario.