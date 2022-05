En la jornada de ayer, se presentó a declarar en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, la joven de 24 años acusada de abandonar a su bebé de tan solo tres meses, en un yerbal en Colonia Wanda.

En la audiencia indagatoria ante el juez Martín Bites, negó haber abandonado al pequeño en un yerbal y manifestó “quiero recuperar a mi hijo, nada más”. La muchacha fue imputada provisoriamente por el delito abandono de persona y por el momento seguirá detenida, según indicaron fuentes del caso.

El pequeño está a disposición del Juzgado de Familia, y si bien estuvo internado en Eldorado, ya fue trasladado otra vez a Wanda.

En su declaración la acusada expresó que durante esa jornada había estado tomando vino con gaseosa en su casa y cerca de las 20 se fue a una iglesia evangélica. Negó haber estado “tomada”, pero, tal y como expresaron algunas personas, pidió para cambiarle el pañal al menor en el templo.

En esa instancia, según su relato, los religiosos no le querían devolver al bebé, a criterio de ellos, porque no estaba en condiciones de cuidarlo, pero ante su insistencia los acompañaron hasta la casa de un familiar en el barrio Felipe II. En ese lugar había un grupo tomando “whisky o doble V” por lo que se quedó con ellos, bebiendo lo que le había quedado de su vino.

Fue entonces, dijo, que en determinado momento intentó levantarse y casi se cae. Eso fue lo que motivó a que uno de sus compañeros de tragos, Eduardo, conocido como “Tolongo”, tomó al niño y se lo llevó a la casa de una prima suya. Ella lo siguió, pero se desencontraron.

Según la detenida, fue en esa instancia en la que Eduardo llevó al bebé a la Comisaría de Wanda. En sede policial, el hombre de 48 años expresó que había encontrado al niño llorando y solo en un yerbal del mismo barrio, por lo que los efectivos policiales lo cobijaron e iniciaron las averiguaciones correspondientes.

“Como no me encontró inventó eso, para no decir que me sacó (el bebé) de mis brazos y le llevó”, fueron sus palabras. La imputada manifestó que luego finalmente se cruzó con Eduardo y éste le dijo que el bebé estaba bien cuidado con una señora y la mandó a dormir diciéndole que estaba alcoholizada.

“Ahí me fui a dormir, pero apena aclaró el día volví a ir a la casa de él. Estaba con una caña en su casa, después le pregunto dónde estaba mi bebé y me dice que el bebé estaba bien cuidado”, prosiguió. La joven dijo que le advirtió que iba a ir a la comisaría a denunciar el caso y Eduardo le advirtió que eso le iba a traer problemas.

Manifestó que siguió preguntando por su pequeño a las hermanas en el barrio, hasta que más tarde llegaron los agentes de Acción Social con efectivos de la Policía de Misiones, quienes le dijeron que el pequeño estaba en Eldorado y procedieron a su detención.

Los policías le cuestionaron por qué no se había presentado en la comisaría y ella contestó que pensaba que estaba con una señora pero que nadie le quería decir con quién.

En principio su relato es coincidente con las investigaciones y relevo de testimoniales de los efectivos locales en la zona. De todas formas, las investigaciones judiciales avanzan para definir el futuro de la mujer, más allá de lo que determine el Juzgado de Familia respecto al menor.

Fuentes del caso expresaron que el padre de la criatura aún no ha sido identificado.